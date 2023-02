Melissa Satta alle sfilate milanesi debutta con un nuovo look: treccine colorate extra long Allo show di Diesel, della Milano Fashion Week, Melissa Satta ha sfoggiato un nuovo hair look.

A cura di Giusy Dente

È tempo di una nuova Milano Fashion Week: in passerella le Maison porteranno le collezioni Autunno/Inverno 2023-24 e la città si riempirà nei prossimi giorni di ospiti provenienti da ogni parte del mondo. A sorpresa è arrivata anche Lizzo, per assistere agli show, momenti imperdibili per i fashion addicted, i volti del mondo dello spettacolo, gli influencer. Martedì 22 febbraio è la giornata di Fendi e Cavalli, ma in programma ci sono anche gli show di Etro, N21, Antonio Marras, Marco Rambaldi e Diesel. Ospite dell'evento anche Melissa Satta, che ha stupito con un nuovo hair look.

Melissa Satta alla MFW

Melissa Satta è un'ospite fissa alle sfilate milanesi. L'avevamo lasciata lo scorso febbraio, alla precedente Fashion Week, alla sfilata di Diesel, dove aveva sfoggiato un nuovo hair look all'insegna della maxi frangetta. L'ex velina è molto legata al brand e difatti ha preso parte anche al nuovo show, sorprendendo ancora tutti con una nuova acconciatura.

Stavolta la showgirl ha puntato su delle treccine extra long realizzate da Emanuele Vona, con delle punte di colore rosso tra le ciocche, perfettamente abbinate al look sfoggiato. Melissa Satta, per l'occasione, ha puntato su un abito nero lungo con maxi spacco abbinato a cuissard alti fino alla coscia, dal tacco alto.

Per completare l'outfit ha aggiunto un capo spalla rosso fuoco, un ampio bomber con sfumature scure. Colore rosso acceso anche sulle labbra, messe in primo piano dal make-up con focus proprio sulla bocca.Alla sfilata la 37enne (compiuti e festeggiati da poco) ha incontrato anche una "vecchia conoscenza", l'amica e collega Elisabetta Canalis, anche lei ospite fissa alle sfilate. Immancabile il selfie di rito insieme, che ha fatto impazzire i fan.