Milano Fashion Week, le sfilate di mercoledì 22 febbraio: come vedere gli show di Fendi e Cavalli A Milano prende ufficialmente il via una nuova Settimana della Moda: il primo giorno di sfilate vede protagonisti Diesel, Fendi, Etro e Roberto Cavalli.

Fendi Primavera/Estate 2022

A Milano è iniziata una nuova Fashion Week: oggi, mercoledì 22 febbraio 2023, Iceberg dà il via alle sfilate donna Autunno/Inverno 2023-24, seguito da Antonio Marras e Diesel. Grande attesa per lo show di Fendi, alle 14:00, seguito da N°21. Mentre Roberto Cavalli, Etro e Onitsuka Tiger concluderanno la prima giornata di show.

Le sfilate di mercoledì 22 febbraio 2023

10:00 Iceberg – via Palermo 10

12:00 Daniela Gregis – corso di Porta Ticinese 95

13:00 Diesel – via Moncucco 35

14:00 Fendi – Via Solari 35

15:00 Del Core – viale Alemagna 6

16:00 Marco Rambaldi – via Guglielmo Silva 36

17:00 Alberta Ferretti – via Gattamelata

18:00 N°21 – Via Archimede 26

19:00 Roberto Cavalli – Piazza Affari 6

20:00 Etro – via Senato 10

21:00 Onitsuka Tiger – via Maiocchi 5/7

Le presentazioni e gli eventi di mercoledì 22 febbraio

In calendario anche diverse presentazioni dei brand: si parte alle 9:30 con Blazé Milano, per proseguire con Fratelli Rossetti in via Palermo (dalle 10 in poi) Fratelli Rossetti, Brunello Cucinelli, Hogan. La serata prosegue poi con feste ed eventi che illumineranno la notte milanese: dalla festa di The Bridge al cocktail organizzato da Giorgio Armani alla boutique di 10 Corso Como per presentare una collaborazione dedicata al denim.

Dove vedere le sfilate di Fendi e Etro alla Milano Fashion Week

La Settimana della Moda porta a Milano un pubblico internazionale fatto di star, ospiti vip, modelle, buyer e giornalisti invitati agli eventi. Solo poche persone infatti ricevono l'esclusivo invito necessario per assistere alle sfilate. Questo non significa che i tantissimi appassionati non possano godere degli show: esistono alcuni escamotage per avere i biglietti e aggiudicarsi un posto. la piattaforma di Camera Moda trasmette in streaming tutte le sfilate, dando accesso a foto e video. Fendi trasmette la sfilata Autunno/Inverno 2023-24, disegnata da Kim Jones, integralmente sul sito e Instagram. Anche Etro trasmetterà la sfilata Etro Radical, disegnata dal nuovo direttore creativo Marco De Vincenzo, in diretta streaming sul sito. Non resta che mettersi comodi e godersi lo show.