Il look per brillare Capodanno 2023 è con l’abito a rete di cristalli (il must dell’inverno) Tutto è pronto per la notte di Capodanno: se cercate un outfit speciale provate gli abiti a rete, la tendenza più glamour dell’inverno 2023.

A cura di Beatrice Manca

Emily Ratajkowski, Miu Miu, Taylor Swift in David Koma

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze moda Autunno/Inverno 2022-2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il conto alla rovescia per Capodanno è iniziato tra pochi giorni saluteremo il 2022 brindando con amici e familiari. Se non avete ancora trovato il vestito perfetto, niente panico: le star hanno la soluzione per voi. Dimenticate il classico minidress rosso o di paillettes: il vestito più cool e scintillante dell'inverno 2023 è a rete.

Gli abiti a rete sulle passerelle Autunno/Inverno 2022-23

La tendenza più sensuale dell'inverno 2023? Gli intrecci: da Dior a Givenchy, le passerelle si sono riempite di reti di cristalli o maglie trasparenti. Schiaparelli propone un abito impalpabile che è solo struttura, una tunica a rete indossata su ampie maniche furry, mentre Valentino manda in passerella le calze a rete nella sfilata Haute Couture.

Schiaparelli

Miu Miu e Philosophy di Lorenzo Serafini puntano su cristalli scintillanti, con top, gonne e tuniche preziose da indossare sole o sovrapposte a lingerie di raso. Trasparenze e cristalli anche nelle sfilate di Blumarine e Ermanno Scervino, che mandano in passerella abiti da dark lady perfetti per l'ultima notte dell'anno.

Leggi anche Il top di cristalli è il capo must have per Capodanno: come abbinare il reggiseno scintillante

Blumarine

Come abbinare i vestiti a rete per Capodanno

Quale migliore occasione della notte di Capodanno per indossare un abito a rete o un top scintillante? Sexy e luminosi, questi abiti sono perfetti per una serata in discoteca o per un Veglione speciale: attirano l'attenzione e vi regaleranno un'entrata da star. Non a caso, Taylor Swift ha scelto un modello di David Koma per gli Ema's. Gli accessori devono essere minimal: sandali con i listini, un coat oversize nero e pochi gioielli ben studiato.

Taylor Swift in David Koma

Ma come la mettiamo con il freddo di dicembre? Basta un semplice trucco: sovrapporre un abito o un top a rete a un semplice slip dress nero oppure a un abito a maniche lunghe aderente. In alternativa, provate un top a rete con un blazer oversize. La magia è fatta: al caldo e scintillanti per iniziare al meglio il 2023!