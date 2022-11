Melissa Satta come una sirena in blu: gli orecchini di diamanti costano più di 27mila euro Melissa Satta ha presentato la serata evento ATP Finals Dinner Show. Ha incantato in abito da sera, con preziosi gioielli di diamanti.

A cura di Giusy Dente

Melissa Satta in Alberta Ferretti, indossa gioielli Chopard

La serata evento ATP Finals Dinner Show ha ufficialmente sancito l'inizio delle ATP Finals di Torino: scenderanno in campo al Pala Alpitour tutti i grandi campioni del tennis, compresi Rafael Nadal e Novak Djokovic. La cena ufficiale è stata presentata da Stefano Meloccaro e Melissa Satta, in presenza di tanti volti noti del mondo dello sport (e non solo) tra cui Diodato, Alex Del Piero, Flavia Pennetta. L'ex velina ha incantato in abito da sera.

Melissa Satta in abito da sera

Da anni ormai Melissa Satta, terminata l'esperienza televisiva a Striscia la Notizia, ha legato il suo volto al mondo dello sport. Prima è stata il volto femminile del talk calcistico Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco, al fianco di Pierluigi Pardo. Dopo le cinque stagioni in questo programma di successo (dal 2013 al 2018) è passata a Sky Calcio Sport in qualità di ospite, per poi approdare a Goal Deejay. Quest'anno è per lei la seconda conduzione: ha debuttato lo scorso settembre.

La 36enne ha preso parte anche alla serata-evento che ha dato l'avvio alle attesissime ATP Finals di Torino. Per l'occasione ha incantato indossando un elegante abito da sera senza spalline (che dunque lasciava scoperte le spalle) interamente ricoperto di piume e paillettes tono su tono, dal celeste chiaro al blu notte. Il vestito a sirena è una creazione firmata Alberta Ferretti, a cui ha aggiunto un paio di sandali argento.

in foto: orecchini Chopard

Quanto costano gli orecchini Chopard

In un look elegante come questo, impreziosito da piccoli dettagli luminosi, non poteva mancare anche uno scintillante tocco prezioso. Melissa Satta ha completato l'outfit di gala con gioielli Chopard. Questo è il brand che la accompagna nelle grandi occasioni: ne aveva scelto le creazioni in diamanti e zaffiri anche quando ha sfilato sul red carpet del Festival di Venezia. Stavolta ha mostrato nel dettaglio gli orecchini sfoggiati per l'occasione. Si tratta di piccoli orecchini di forma circolare e punti luce dalla forma semicircolare con clip, in oro bianco e diamanti. I secondi ostano, sul sito ufficiale della prestigiosa Maison di gioielli, 27.300 euro. Perfetti per brillare!