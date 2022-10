Melissa Satta torna a Goal Deejay: la prima puntata è col completo in latex colorato Melissa Satta è tornata alla conduzione di Goal Deejay: ha scelto un look sexy e colorato interamente in latex per il debutto (con scarpe di lusso da 660 euro).

Con la fine dell'estate, si torna alla programmazione "autunnale" e ai vecchi palinsesti televisivi. Venerdì 30 settembre è ricominciata la rubrica settimanale Goal Deejay, pensata per appassionati di calcio e musica. Giunta alla 14esima edizione, andrà in onda per il secondo anno consecutivo con la conduzione di Melissa Satta, accompagnata in studio da diversi ospiti. Paolo Di Canio è stato lo special guest della puntata d’esordio: è toccato a lui scegliere ol gol più bello della settimana. l'ex velina ha sfoggiato un sexy look coloratissimo con dettaglio di lusso.

Melissa Satta torna in tv

Melissa Satta è stata tra le ospiti della Milano Fadhion Week appena conclusa. Si è divisa tra diversi show del fitto programma, da Max Mara a Diesel. Poco prima ha sfilato anche sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, dove ha lasciato tutti senza fiato con un abito blu elettrico sensualissimo effetto "nudo". Per la ex velina, è ora il momento di tornare in tv con un nuovo programma.

La 36enne terminata l'esperienza a Striscia la Notizia nel 2008 ha proseguito la carriera prevalentemente sul piccolo schermo, diventando un volto di punta di programmi sportivi. Prima Controcampo, poi Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco al fianco di Pierluigi Pardo, infine l'approdo a Sky Sport: qui è passata da ospite a conduttrice di Gol Deejay, il programma che la vede nuovamente al timone anche quest'anno.

Il primo look di Melissa Satta

Per la prima puntata di Goal Deejay, Melissa Satta non ha rinunciato al sio stile sexy e femminile, ma declinato in una chiave coloratissima. Ha infatti indossato un completo in due pezzi di Alessandro Vigilante, realizzato interamente in latex, color verde giada. La gonna midi a matita presenta un profondo spacco laterale, cintura elastica e vita altissima, mentre il crop top che lascia gli addominali ben in vista ha un originale scollo rotondo che lascia scoperto parte di schiena e décolleté. Costa 485 euro.

La conduttrice ha completato il look con un paio di décolleté color argento effetto specchiato, dal tacco vertiginoso e con cinturino alla caviglia. Sono il modello Camilla del brand di lusso Alevì Milano e costano, sul sito ufficiale, 660 euro. Capelli acconciati in una coda di cavallo basso e trucco minimal per lei, prontissima ad affrontare con stile questa nuova stagione televisiva, nuovamente da protagonista.