Melissa Satta torna alla conduzione su Sky Sport, sarà di nuovo la padrona di casa a Goal Deejay Torna la rubrica settimanale di Sky Sport con la conduttrice, che per il secondo anno sarà alla conduzione del programma.

A cura di Andrea Parrella

Da venerdì 30 settembre Melissa Satta torna alla conduzione in Tv con "Goal Deejay", in onda su Sky e in streaming su NOW. La rubrica settimanale di Sky Sport, che già lo scorso anno era stata affidata a Satta, ritorna con un racconto che mescola calcio e musica e che vede la conduttrice proseguire nel suo cammino televisivo in ambito sportivo.

Paolo Di Canio ospite della prima puntata

Solo alcune settimane era arrivata la conferma della sua uscita dal cast del Club di Fabio Caressa, in onda ogni domenica sera, partecipazione che lo scorso anno aveva attirato non poche polemiche da parte di altre giornaliste sportive. Goal Deejay rappresenta dunque una sorta di ripartenza per lei. Giunto alla quattordicesima edizione, il programma sarà visibile per la prima volta anche in chiaro, andando in ogni sabato su TV8. Primo appuntamento stagionale previsto proprio per il 30 settembre alle ore 19, in onda su Sky Sport Football e su Sky Sport 4K, e alle 22.30 su Sky Sport Uno e alle 23 su Sky Sport Calcio. Sabato 1 ottobre, invece, sarà la volta della messa in onda su TV8 a partire dalle ore 13. Ospite della prima puntata PaoloDi Canio. Spetterà a lui, come per ogni ospite settimanale, la responsabilità di scegliere il gol più bello della settimana.

L'impostazione del programma, infatti, non cambia: in ogni puntata di “Goal Deejay” verrà proposta la classifica dei 30 gol più votati della settimana di calcio europeo. Novità di questa stagione dal punto di vista musicale, invece, è che per la prima volta i video dei gol più belli saranno accompagnati dalle playlist create appositamente da Spotify.

Il ritorno del campionato di Serie A

Il ritorno di Goal Deejay coincide con il ritorno dei campionati nazionali dopo la pausa nazionali per gli impegni in Nations League. Da qui a novembre, quando partiranno i mondiali in Qatar, sarà un intenso susseguirsi di competizioni nazionali ed internazionali, concentrate come mai era accaduto proprio per la lunga pausa a cavallo tra l'autunno e l'inizio dell'inverno.