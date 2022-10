È finita tra Melissa Satta e Mattia Rivetti, l’annuncio della ex velina: “Insieme da due anni” Melissa Satta annuncia la fine della sua storia d’amore con Mattia Rivetti. L’ex velina di Striscia la notizia lo ha comunicato con una Instagram story: “Dopo quasi due anni la mia relazione è giunta al termine”.

A cura di Stefania Rocco

Melissa Satta annuncia la fine della sua storia d’amore con Mattia Rivetti. Con una Instagram story pubblicata qualche ora fa, la ex velina di Striscia la notizia fa sapere di essere tornata single. “Dopo quasi 2 anni la mia relazione è giunta al termine. Grazie, Melissa”, è quanto ha scritto la showgirl in una storia. Il legame con Rivetti è stato importante tanto da spingerla a uscire allo scoperto ma la volontà di evitare ulteriori pettegolezzi, anche a proposito di eventuali nuove frequentazioni da parte di entrambi, l’ha spinta a uscire allo scoperto per annunciare la rottura.

La storia d’amore tra Melissa Satta e Mattia Rivetti

A differenza di quanto accaduto precedentemente con le lunghe relazioni instaurate con l’ex marito Kevin Prince Boateng e, ancor prima, con Bobo Vieri, in questa occasione Melissa ha preferito tenere la sua relazione con Rivetti al riparo dai riflettori. Pochissime le foto social condivise dalla ex veline che, solo di recente, si era sbilanciata ammettendo di sognare un figlio dal compagno.

Chi è Mattia Rivetti

Mattia Rivetti, ultimo compagno noto di Melissa Satta, è un imprenditore italiano. Alla sua famiglia appartiene il 2,8% del celebre marchio Moncler. Riservatissimo, non ama apparire sui social, tanto che il suo profilo Instagram è privato. La relazione con Melissa è cominciata poco meno di due anni fa ma era diventata rapidamente importante, tanto da spingere i due a uscire allo scoperto. La scorsa estate, Melissa e Mattia erano stati fotografati insieme in vacanza in Sardegna. Quelle foto scattate dai paparazzi avevano dimostrato che da parte della ex velina non esisteva alcuna intenzione di tenere segreta la relazione con l’imprenditore. Con la stessa sincerità, Satta ha annunciato la separazione. Rivetti, invece, non ha rilasciato alcuna dichiarazione.