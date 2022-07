La vacanza in Sardegna di Melissa Satta e Mattia Rivetti, baci bollenti e tanta complicità Melissa Satta e Mattia Rivetti si stanno godendo la loro seconda estate d’amore insieme. Il settimanale Chi ha immortalato la showgirl e il fidanzato durante una vacanza dall’atmosfera bollente in Sardegna, dove c’era anche il figlio Maddox avuto con l’ex marito Boateng.

A cura di Elisabetta Murina

Continua la seconda estate d'amore di Melissa Satta e Mattia Rivetti. Dopo l'arrivo in Sardegna catturato dai paparazzi di Chi circa un mese fa, la coppia si gode una giornata al mare a Porto Cervo. Insieme alla showgirl e al fidanzato c'è anche Maddox, il figlio avuto insieme all'ex marito Kevin Boateng.

Le foto di Melissa Satta e Mattia Rivetti a Porto Cervo

Il settimanale Chi ha immortalato la coppia durante una giornata al mare nell'esclusiva località di Porto Cervo. I due sono sempre vicini, si scambiano tenere effusioni e si godono il sole della Sardegna. Con loro, anche se non appare negli scatti, c'è anche Maddox, il figlio che la showgirl ha avuto con l'ex marito Boateng, che da poco si è risposato con Valentina Fradegrada.

La coppia era stata vista arrivare sull'isola circa a metà giugno, per trascorrere appunto una vacanza nella terra d'origine della showgirl e poi partire alla volta delle Baleari. I paparazzi li avevano sorpresi al loro arrivo in aeroporto. Melissa Satta e Mattia Rivetti sono in compagnia degli amici Renzo Rosso e la fidanzata Arianna. Era stato proprio l'imprenditore a farli incontrare per la prima volta un anno fa.

(Foto dal settimanale Chi)

L'amore tra Melissa Satta e Mattia Rivetti

Dagli scatti diffusi negli ultimi mesi, la showgirl e il fidanzato appaiono più innamorati che mai e pronti a godersi la loro seconda estate insieme. La scintilla era scoppiata un anno fa, durante una vacanza di coppia a Saint Tropez, in Costa Azzurra. Da quel momento i due hanno deciso di uscire allo scoperto, pubblicando alcuni loro scatti sui social, dopo che già i paparazzi avevano reso nota la loro frequentazione. Mattia Rivetti di professione è un imprenditore, ha rilevato l'azienda di abbigliamento di famiglia ed è nipote di Carlo Rivetti. Sul settimanale Chi è stato descritto così: "Persona discreta, non ama i social e le apparizioni in pubblico e con la fidanzata preferisce weekend romantici senza Instagram".