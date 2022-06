Melissa Satta e Mattia Rivetti, vacanza di lusso con la coppia di amici e Maddox Boateng Melissa Satta è atterrata in Sardegna dove le aspetta una vacanza da sogno e di lusso con il fidanzato Mattia Rivetti e la coppia di amici Renzo Rosso e Arianna Alessi, i loro “angeli custodi perché li hanno fatti incontrare”. Con le coppie anche i loro figli: le foto di Chi.

A cura di Gaia Martino

Foto dal settimanale Chi

È iniziata la seconda estate d'amore per Melissa Satta che dopo la rottura dall'ex marito Kevin Boateng – che negli ultimi giorni ha sposato Valentina Fradegrada – ha ritrovato la felicità tra le braccia dell'imprenditore Mattia Rivetti. I due sono atterrati in Costa Smeralda prima di partire per un viaggio in barca da sogno con una coppia di amici speciale, insieme ai loro figli. I paparazzi di Chi li hanno fotografati mentre si scambiavano baci passionali, appena atterrati in Sardegna. Con loro ci sono Renzo Rosso e la compagna, Arianna Alessi, i loro "cupido": hanno presentato loro Mattia a Melissa.

Vacanze in yacht per Melissa Satta e il fidanzato Mattia Rivetti

Il settimanale Chi racconta la vacanza di Melissa Satta e il fidanzato Mattia Rivetti che – atterrati in Sardegna – partiranno in barca con la coppia di amici Renzo Rosso e Arianna Alessi e il loro figli in un viaggio tra l'Italia e le Baleari. Per ora si trovano, si legge, nella terra della showgirl che "non rinuncia alla tradizione di iniziare le vacanze dove è cresciuta, è anche un modo per riunire il piccolo Maddox con i nonni e zio Ricardo, il fratello di Melissa". Poi li aspetta una vacanza di lusso, sullo yacht di Renzo Rosso.

(Foto dal settimanale Chi)

La storia d'amore di Melissa Satta e Mattia Rivetti

Era agosto 2021 quando Melissa Satta ha confermato le indiscrezioni riguardo la sua nuova storia d'amore con Mattia Rivetti. A Saint Tropez in una vacanza di coppia hanno deciso di uscire allo scoperto sui social, dopo essere stati già fotografati insieme dai paparazzi. Mattia Rivetti è un imprenditore che ha rilevato l'azienda di abbigliamento sportivo Sportswear Company Spa, nipote di Carlo Rivetti. "Persona discreta, non ama i social e le apparizioni in pubblico e con la fidanzata preferisce weekend romantici senza Instagram" si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. Il suo arrivo ha fatto tornare gioia e serenità nella vita della showgirl.