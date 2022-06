Nozze Boateng e Valentina Fradegrada, Enzo Miccio celebra il primo matrimonio nel metaverso

Le nozze “reali” della coppia in Toscana sono diventate un’occasione per il primo matrimonio nel metaverso, celebrato dal noto wedding planner e volto televisivo.

Ha condotto Pechino Express, è uno dei volti di punta di Real Time, ma il nome di Enzo Miccio resta inevitabilmente legato al concetto di matrimonio. Nella realtà e anche nel metaverso. Il noto wedding planner ha celebrato il primo matrimonio nel metaverso, sposando Kevin-Prince Boateng e Valentina Fradegrada. Per il calciatore è il terzo matrimoni, dopo quello con quello con Jennifer Michelle, a cui è stato legato dal 2007 al 2011 e da cui è nato Jermaine-Prince e Melissa Satta, con cui è stato dal 2016 al 2020, mamma di suo figlio Maddox Prince.

Le nozze ‘reali’, si svolgeranno nel borgo toscano di Radicondoli, un comune di appena 911 abitanti in provincia di Siena, ma quella del metaverso è una novità che lo stesso Enzo Miccio ha pubblicizzato attraverso il suo account Instagram, mostrando proprio un'immagine delle nozze in realtà virtuale:

Immaginate di mettere insieme un wedding planner un po’ folle che ama le sfide e Over The Reality (la piattaforma decentralizzata per il AR Metaverse) e l’amore che unisce due persone quali la star del calcio Kevin-Prince Boateng e Valentina Fradegrada – famosa influencer, imprenditrice, DJ, e cinque volte campionessa di Wushu Kung Fu. Che cosa si può ottenere?Un matrimonio spaziale.

Questo è ciò che è avverrà OGGI alle 16:30.

La celebrazione del PRIMO matrimonio nel Metaverso è avverrà in una location veramente unica: la luna.

La richiesta dei due novelli sposi è stata quella di potersi sposare dove nessuno l’avesse mai fatto. E come potevo non esaudire il loro desiderio?

La collaborazione tra noi e OVER ha dato vita ad una location personalizzata creata interamente con tecnologia 3D.

La coppia però, voleva far partecipare anche i propri fan al loro matrimonio. E così sarà. Tutti i partecipanti potranno avere infatti la possibilità di accedervi tramite un esclusivo NFT. Nella location, oltre ai novelli sposi e ai loro inseparabili amici a quattro zampe, sarò presente anche Io che celebrerò le prime nozze nel metaverso.