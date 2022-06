Chi è Valentina Fradegrada, imprenditrice e terza moglie di Kevin Prince Boateng Valentina Fradegrada è la moglie di Kevin Boateng, la terza dopo Jenny e Melissa Satta: si sono sposati nel Metaverso grazie all’organizzazione di Enzo Miccio. Lei ha 30 anni ed è un’imprenditrice, oltre un brand di bikini ha dato vita a VF Foundation.

Valentina Fradegrada è la moglie di Kevin Boateng: le nozze sono avvenute ieri, con una cerimonia celebrata nel Metaverso organizzata dal wedding planner Enzo Miccio. Si sono conosciuti nell'estate 2021 e tra loro è scattato il colpo di fulmine tanto da spingere, lo scorso dicembre, il calciatore ad inginocchiarsi per la proposta di matrimonio. 30 anni, di Bergamo: Valentina oggi lavora nel mondo della moda.

Chi è Valentina Fradegrada

Valentina Fradegrada, 30enne, è di Bergamo ma vive a Milano ed è un'imprenditrice. Campionessa italiana per cinque volte di arti marziali, oggi lavora nella moda: nel 2009 ha aperto il suo blog di moda e lifestyle e dopo la laurea in Fashion design, marketing e grafica, come si legge nella sua autobiografia, nel 2017 ha lanciato il suo brand di costumi Upside down bikini. Si è lanciata nel mondo della musica nel 2018 dando vita insieme a Fishball, Christina Bertevello e Razihel il gruppo musicale Badass B, il primo singolo si chiama Lo so fare. Su Instagram oggi vanta oltre 3 milioni di follower.

Nel 2020 ha fondato VF Foundation, un'associazione senza scopo di lucro che utilizza il ricavato delle donazioni e delle raccolte fondi per sostenere specifiche attività di beneficenza individuate dallo statuto sociale. Infine, il suo cognome è diventato un marchio di vino, fondato insieme al marito Kevin Boateng.

Valentina Fradegrada è la terza moglie di Kevin Boateng

Valentina Fradegrada e Kevin Boateng

Si sono conosciuti in una sera d'estate e dopo una videochiamata lunga otto ore, non si sono mai più separati. Kevin Boateng e Valentina Fradegrada stanno insieme da circa un anno e ieri hanno celebrato le loro nozze, nel metaverso. Prima del matrimonio hanno raccontato della scelta di fare terapia di coppia una volta a settimana – "per assicurarci un contesto neutrale dove parlare di tutto, migliorare il nostro modo di comunicare, metterci alla prova" – poi la decisione di indossare una collana con una goccia di sangue all'interno del ciondolo. In segno del loro amore, hanno anche deciso di tatuarsi i loro nomi sulle mani. Lei è la terza moglie di Kevin Boateng dopo Jenny, donna tedesca di padre foggiano che il calciatore ha sposato nel 2007 e da cui ha avuto il primo figlio Jermaine, e Melissa Satta, il cui matrimonio è avvenuto nel 2016 e da cui è nato Maddox.

Il matrimonio nel Metaverso e il marchio di vino fondato insieme

Si sono sposati nel Metaverso sabato 11 giugno, ed a raccontare i dettagli è stato Enzo Miccio, il wedding planner scelto da loro. Hanno voluto un matrimonio nello spazio, celebrato sulla luna, tutto creato con tecnologia 3D. I fan hanno potuto seguire l'evento tramite un esclusivo NFT, alla cerimonia hanno partecipato i cani, amici e familiari degli sposi. Dopo le nozze è spuntato un nuovo dettaglio sul loro futuro insieme.

Vino Fradegrada è il nome del vino che hanno creato Valentina e Kevin Boateng. Sulla descrizione del sito ufficiale del marchio si legge che l'idea è nata quando hanno scoperto di avere la stessa passione, nel 2021. Dopo un anno, nel giorno delle loro nozze, il prodotto era sulle tavole degli invitati: "L’11 Giugno si sposano e tra gli amici e la famiglia, sulle loro tavole c’è finalmente il prodotto finito" hanno spiegato.