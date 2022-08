Fabio Caressa: “Torno alle telecronache”. Riparte anche il Club, ma senza Melissa Satta Il giornalista di Sky torna alle telecronache delle squadre di club con le coppe europee dopo l’anno sabbatico. Con la ripartenza del campionato ricomincia anche l’impegno col Club, dove quest’anno non ci sarà Melissa Satta, la cui presenza lo scorso anno aveva sollevato non poche polemiche.

A cura di Andrea Parrella

Il tempo di una stagione, tanto è durata la pausa di riflessione di Fabio Caressa dalle telecronache. La voce di Sky, che ha celebrato i successi della nazionale sia ai mondiali del 2006 che agli europei del 2020, tornerà in questa stagione a raccontare le partite dal vivo. Lo ha annunciato in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, spiegando che la cosa non riguarderà le partite di campionato, ma quelle internazionali: "E dopo un anno di pausa, perché per l’entusiasmo rischi di andare sopra le righe, riprendo le telecronache di Champions o Europa League".

La pausa di Caressa dalle telecronache

Quella di Caressa era stata in realtà una pausa parziale, arrivata al culmine della vittoria agli europei che metteva un ciliegina sulla torta definitiva ad una carriera in cui aveva raccontato qualsiasi tipo di evento. Il momento coincideva in realtà con la perdita dei diritti principali della Serie A da parte di Sky. Nel frattempo il giornalista nella scorsa stagione ha tenuto il suo impegno con il Club e aveva comunque continuato ad occuparsi delle telecronache delle gare della Nazionale di Roberto Mancini per la Nations League. In un'intervista a Fanpage.ita poche ore dalla vittoria degli europei, Caressa aveva parlato così della sua pausa di riflessione, non escludendo l'addio:

Al momento non so. Io ho continuato a fare questo mestiere in questi anni con impegno e devozione. Se la passione fosse scemata, avrei smesso. Mi prendo un po' di tempo per stare in vacanza, continuerò sicuramente il mio rapporto con Sky, non mi sento di dire che continuerò a fare telecronache per sempre, né che mi fermerò adesso.

Torna il Club senza Melissa Satta

Intanto con la ripartenza del campionato riprende anche il Club che quest'anno, in seguito all'accordo tra Sky e Dazn, potrà beneficiare anche del ritorno degli highlights in trasmissione. Come racconta TvBlog, l'altra novità di questa edizione del programma sarà l'assenza di Melissa Satta, la cui presenza in trasmissione lo scorso anno aveva generato non poche polemiche.