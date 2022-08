Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi si sono lasciati: “Finita 5 mesi fa, non ci siamo fatti del male” Si è conclusa dopo 3 anni la relazione tra Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi. Su Instagram l’annuncio del cantante che parla di una rottura senza drammi.

A cura di Stefania Rocco

È finita dopo 3 anni la relazione tra Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi. Ad annunciarlo via Instagram sono stati i diretti interessati che hanno comunicato la fine del loro lungo rapporto solo a distanza di 5 mesi dalla separazione. Un lungo periodo necessario a metabolizzare questa nuova condizione prima di renderla ufficiale.

L’annuncio di Fabio Rovazzi

“Come sapete, non amo parlare pubblicamente della mia vita privata m a in questo caso mi sembrava corretto”, ha scritto il cantante in una Instagram story, “Me lo state chiedendo in tanti da un po’ e meritate una risposta. Cinque mesi fa Karen e io ci siamo lasciati d’accordo, insieme, senza farci del male, e ci tengo a sottolineare che non è finita per un motivo particolare. Semplicemente, a volte le storie d’amore finiscono”. Nessuna accusa e una decisione arrivata di comune accordo. Fabio e Karen si sarebbero resi conto di non essere più innamorati. “So che vi siete affezionati alla storia tra me e Karen”, continua Rovazzi, “Ne abbiamo fatte di cotte e di crude e ci siamo davvero divertiti insieme. Ma purtroppo, a volte, le cose belle finiscono. Porterò con me sempre un bellissimo ricordo del periodo passato con lei. Kare, grazie per quello che ci siamo dati, che mi hai dato”.

Karen Kokeshi: “Non c’è un motivo specifico”

Karen ha sposato la versione dei fatti fornita da Rovazzi e, in una Instagram story, ha confermato che la rottura sarebbe avvenuta senza strappi dolorosi. Anche lei, come il cantante, si sarebbe semplicemente limitata a prendere atto di trovarsi di fronte a una storia d’amore esaurita. “So che me lo state chiedendo da mesi e mi dispiace avervi ignorati, ma semplicemente non ero pronta ad affrontare l’argomento pubblicamente”, ha scritto Karen in una story, “Io e Fabio ci siamo lasciati 5 mesi fa. Non c’è stato un motivo specifico, ci siamo solo resi conto che era meglio così per entrambi. Sono stati tre anni bellissimi e intensi, sono felice di averli potuti condividere con lui. Ho incontrato una persona speciale cui vorrò sempre bene. Terrò ogni ricordo nel cuore. Fabio, ti auguro tutto il meglio del mondo”.