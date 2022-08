Fabio Testi: “Vivo con 1100 euro di pensione, la mia fidanzata mi ha lasciato per uno giovanissimo” Fabio Testi, che oggi ha 81 anni, ha rilasciato un’intervista al Corriere nella quale ha ripercorso la sua brillante carriera e ha raccontato com’è la sua vita oggi.

A cura di Daniela Seclì

Fabio Testi ha compiuto da poco 81 anni. Intervistato dal Corriere della Sera, l'attore ha ricordato alcuni episodi della sua lunga e brillante carriera e ha raccontato com'è la sua vita oggi. Nel 2017, rivelò un aneddoto sulle donne dell'Est nel programma Parliamone sabato, che portò al suo allontanamento dalla tv e alla chiusura della trasmissione:

Guardi, una cosa assurda. Innanzitutto, gli autori sapevano bene che io avrei raccontato quell’aneddoto, peraltro che non riguardava me ma un amico, il quale aveva ricevuto dalla sua donna, come regalo, un ménage à trois. Mi hanno trattato come se avessi insultato le donne, cosa assurda. E da allora non sono mai più stato chiamato in televisione. Bella roba.

Fabio Testi vive della sua pensione

Fabio Testi ha parlato dell'esigenza di fare le ospitate televisive per avere un ulteriore sostegno economico: "Io vivo della mia pensione: 1.100 euro al mese". Anche per questo, in passato ha accettato di partecipare al Grande Fratello Vip: "Certo, l'ho fatto per soldi. Io sono un tipo franco e diretto: ci ho messo mezzo secolo a farmi un nome e oggi questo nome si paga. La produzione del Grande Fratello mi ha pagato bene e l’ho fatto. Oggi solo un bel film lo farei gratis".

La prima volta a 16 anni e i pettegolezzi sul rapporto con Edwige Fenech

Fabio Testi ha parlato anche della sua vita privata. Ha raccontato che la sua prima esperienza sessuale risale a quando aveva 16 anni: "Con una bellissima svedese". L'attore ha tre figli: Fabio, Thomas e Trini. In passato, proprio riguardo al suo essere padre, sono circolati dei pettegolezzi che lo hanno ferito:

Mi hanno attribuito anche altri figli, ma sono balle. Mi ferì molto quando associarono a me una maternità di Edwige Fenech, sia perché lei mi era molto cara e io le ero stato vicino in un momento difficile, sia perché mi vedono sempre come un uomo bello che pensa solo a fare l’amore. Io parlo e recito in inglese, francese e spagnolo, ho lavorato con alcuni dei più grandi registi, so guidare un aereo e amo la poesia. Qualche volta anche noi uomini siamo bersaglio di sessismi, ma nessuno lo dice mai.

Nella sua vita sentimentale oggi c'è una persona speciale: "Una donna con cui mi vedo, una specie di amicizia affettuosa che va avanti da un po’". L'ultima fidanzata che ha avuto, invece, lo ha lasciato per tornare dal suo ex: "Ho avuto di recente una fidanzata giovanissima che, però, dopo un po’ ha fatto pace con il moroso coetaneo e se n’è andata. Pazienza".