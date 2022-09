Elezioni Politiche 2022, “Casa Italia, idee a confronto”: i leader dei partiti su Sky Tg24

Le elezioni politiche del 25 settembre 2022 sono a un passo. Sky Tg24, dopo aver ospitato i vari leader all'interno dello spazio "Casa Italia", con la direzione di Giuseppe De Bellis, ripropone a partire dalle 20.30 sul canale satellitare – e in chiaro dalle 23.30 su Tv8 – il format "Casa Italia, idee a confronto". Si tratta di una versione del format – curato da Fabio Vitale e Roberto Palladino con la regia di Francesco Venuto – che utilizza il montaggio delle interviste ai singoli leader, ponendo l'accento sulle idee di tutti per risolvere i problemi principali del nostro paese.

Sono questi i protagonisti del format in onda domani su Sky Tg24 e su Tv8: Emma Bonino, Carlo Calenda, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Enrico Letta, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Sono loro i leader politici del momento che risponderanno alle domande con le loro idee e le loro soluzioni sui temi decisivi della campagna elettorale: dal caro vita al lavoro, dalla crisi climatica alle ricette per fisco e istruzione. Le risposte sono quelle date a Fabio Vitale nella parte finale delle interviste quando proprio i programmi elettorali – fuori dalla polemica politica contingente – hanno animato i faccia a faccia con i leader che hanno potuto così spiegare al meglio le loro proposte. Inoltre, gli ospiti hanno avuto un tema finale a scelta fra Pnrr, la guerra in Ucraina, la pandemia, diritti civili, e immigrazione a cui dedicare in un minuto una propria personale riflessione. Giuseppe De Bellis ha raccontato il lavoro svolto dal gruppo di lavoro:

Abbiamo provato ad organizzare sin da subito un dibattito a più voci, seguendo la nostra naturale inclinazione e natura: siamo la casa del ‘Confronto’, siamo indipendenti, siamo trasparenti. Credevamo e crediamo che ogni competizione elettorale meriti uno o più momenti in cui i cittadini possano vedere le differenti offerte politiche a confronto sugli stessi temi, con le stesse regole. Volevamo organizzarlo, come sempre, nel perimetro Agcom, un perimetro che per le tv è più rigoroso rispetto ad altri media. C’erano più format in campo e più soluzioni che fino a ora non sono state praticabili per la mancanza di disponibilità della politica ad accordarsi su uno di quei format da noi proposto. Più che lo scontro personale, ci interessano le idee, le ricette, le soluzioni per il Paese in un momento così delicato, e così abbiamo deciso di fare uno speciale dedicato proprio alle idee, mostrando differenze di approcci e di posizioni. Un modo per aiutare gli italiani a decidere con più informazioni possibili e con più consapevolezza possibile.