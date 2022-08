Letta-Meloni e il confronto tv per le elezioni politiche, arriva lo stop di AgCom Giorgia Meloni ed Enrico Letta in televisione per un confronto a due “non rispetta la par condicio”. Lo ha detto l’AgCom.

Giorgia Meloni ed Enrico Letta in televisione per un confronto a due "non rispetta la par condicio". Si infiamma il clima in vista del vivo della campagna elettorale per le elezioni politiche 2022 del 25 settembre dopo la nota dell'AgCom. Dopo le numerose segnalazioni ricevute sull'organizzazione della trasmissione Porta a Porta di uno scontro a due per il 22 settembre, tra queste anche quella del Presidente della Commissione di vigilanza Rai Barachini, l'AgCom si è pronunciata così: "La programmazione di un unico confronto televisivo tra due soli soggetti politici, nonché le attività di comunicazione ad esso correlate, risulta non conforme ai principi di parità di trattamento e di imparzialità dell’informazione, essendo suscettibile di determinare, in capo ai soggetti partecipanti al confronto, un indebito vantaggio elettorale rispetto agli altri".

Le polemiche

C'erano state grandi polemiche anche dal mondo politico, da Calenda a Conte, lo stesso Enrico Mentana ha subito proposto un confronto diretto, simultaneo, tra i 4 poli, dopo l'annuncio di una puntata a due a "Porta a Porta". La redazione del programma di Bruno Vespa aveva rettificato:

Alla prima serata di Porta a Porta di giovedì 22 settembre che ospiterà il confronto di un'ora tra Enrico Letta e Giorgia Meloni, moderato da Bruno Vespa sono stati invitati a partecipare anche Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Silvio Berlusconi, Luigi Di Maio e Carlo Calenda. Ciascuno sarà intervistato per mezz'ora con modalità da stabilire. Porta a Porta è pronta ad ospitare altri confronti nella stessa serata se ne maturassero le condizioni.

Letta e Meloni avrebbero utilizzato la rispettiva mezz'ora in un confronto di un'ora. Per l'AgCom non va bene. Intanto, da domenica 28 agosto tornano gli approfondimenti politici Rai. Ora cambierà qualcosa?