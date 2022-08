Confronto Meloni – Letta a Porta a Porta il 22 settembre: Calenda non ci sta, scoppia la polemica Enrico Letta e Giorgia Meloni avranno un faccia a faccia in diretta tv, giovedì 22 settembre. Il segretario del Partito Democratico e la leader di Fratelli d’Italia avranno un confronto nel programma Porta a Porta. Scoppia la polemica.

A cura di Daniela Seclì

Giorgia Meloni ed Enrico Letta

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni politiche del 2022 in Italia ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giovedì 22 settembre, Porta a Porta ospiterà il faccia a faccia tra Giorgia Meloni, leader del partito Fratelli d'Italia e il segretario del Partito Democratico Enrico Letta. Il confronto, che andrà in onda in prima serata su Rai1 a tre giorni dal voto, sarà moderato da Bruno Vespa. Inoltre, Meloni e Letta avranno un altro confronto il 12 settembre sul sito del Corriere della Sera. Gli staff che hanno organizzato i due faccia a faccia hanno fatto sapere: "Abbiamo ricevuto tante e autorevoli richieste. I tempi ristrettissimi della campagna però ci hanno obbligato a una scelta secca: un solo confronto in tv e uno solo per carta stampata e web". Carlo Calenda, però, non ci sta e sui social si sfoga, manifestando il suo dissenso per un confronto che non contempla la presenza di Giuseppe Conte per il Movimento Cinque Stelle e di Calenda, appunto, per Azione e Italia Viva.

Carlo Calenda non ci sta: lo sfogo sui social

Carlo Calenda ha manifestato il suo disappunto su Twitter: "Vi spiego cosa sta succedendo sui confronti. Letta e Meloni stanno dicendo a Rai (Bruno Vespa) e ⁦Corriere che sono pronti a confrontarsi solo tra di loro. Vogliono continuare questa stucchevole telenovela Sandra e Raimondo. Oggi scriveremo agli editori e ad AgCom". E ha continuato:

Accettare diktat da due dei quattro leader delle coalizioni è una violazione della parità di trattamento che i media offrono in ogni paese democratico. E al di là degli aspetti legali dovrebbero essere per primi giornali/televisioni a non chinare la testa davanti a queste pretese. Chiediamo pertanto formalmente al Corriere e alla Rai di organizzare un confronto a quattro e di non sottostare a richieste inaccettabili da parte di Meloni e Letta che ledono la democrazia.

Porta a Porta fa chiarezza con un comunicato

In queste ore è arrivato il comunicato di Porta a Porta, tramite cui si è cercato di fare chiarezza su quanto sta accadendo. Secondo quanto riportato, sarebbero stati invitati anche gli altri leader di partito che, tuttavia, verranno intervistati singolarmente:

Leggi anche Le cinque domande di Matteo Salvini a Enrico Letta: dai casi La Regina e Ruberti ai migranti