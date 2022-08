Elezioni politiche del 25 settembre: tutti gli approfondimenti tv della Rai Da domenica 28 agosto tornano le trasmissioni di approfondimento politico in vista delle elezioni del 25 settembre: ecco le conferme e le novità della stagione.

Ripartono da domenica 28 agosto le trasmissioni di approfondimento politico in vista delle elezioni del 25 settembre. Tornano tutte le grandi trasmissioni, da "Porta a Porta" a "#cartabianca", da "Agorà" a "Mezz'ora in più".

I programmi storici e l'esordio di Marco Damilano

Si parte proprio con "Mezz'ora in più". Dopo una serie di puntate speciali che hanno accompagnato la caduta del governo Draghi, Lucia Annunziata torna nel suo studio di Rai3 a partire da domenica 28 agosto alle 14.30 per raccontare l'ultimo mese di campagna elettorale. Da lunedì 29 agosto, alle 20.40 su Rai 3, arriva tutti i giorni “Il cavallo e la torre”: il fatto del giorno filtrato in 10 minuti dagli occhi e la sensibilità di Marco Damilano.

Il ritorno di Bianca Berlinguer dopo le polemiche

Dopo le polemiche su una possibile mancata riconferma, torna anche "#cartabianca", il programma condotto da Bianca Berlinguer. Si parte da martedì 30 agosto su Rai3. Ancora una volta, il format affronterà tutti i temi caldi del dibattito politico, ma si estenderà anche al sociale e all'attualità. "Porta a Porta" con Bruno Vespa riparte martedì e mercoledì, 30 e 31 agosto in seconda serata. Poi, da settembre, programmazione speciale in prima serata, dal lunedì al giovedì, più due speciali in collaborazione con il Tg1 in seconda serata domenica 25 e lunedì 26 settembre per seguire l’esito delle votazioni.

Tra le altre novità: “ReStart”, il programma di economia e politica di Rai 2 in onda in seconda serata, condotto da Annalisa Bruchi a partire da venerdì 2 settembre per 4 puntate, ogni venerdì di campagna elettorale, e poi dal 3 ottobre ogni lunedì alle 23.30. Il rush finale della campagna elettorale sarà seguito anche da Agorà, da lunedì 12 settembre, condotto quest'anno da Monica Giandotti, tutti i giorni alle ore 8 su Rai3. Sarà seguito dall'approfondimento "Agorà Extra" delle 10.30 e poi Agorà Weekend, tutti i sabati e le domeniche alle 8.00 con Giusi Sansone.