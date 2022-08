Rita Dalla Chiesa candidata alle politiche del 25 settembre, Rai rinvia la fiction dedicata al padre Nel rispetto della par condicio, Rai ha deciso di rinviare la fiction Il nostro Generale dedicata Carlo Alberto Dalla Chiesa dopo la decisione della figlia Rita Dalla Chiesa di candidarsi alle elezioni politiche del 25 settembre.

A cura di Stefania Rocco

Rinviata al prossimo autunno in una collocazione ancora da definirsi la fiction Il nostro Generale, dedicata a Carlo Alberto Dalla Chiesa. Nel rispetto della par condicio e in ottemperanza a quanto previsto dalla Commissione di Vigilanza Rai, la fiction dedicata al generale ucciso dalla mafia 40 anni fa è stata posticipata dopo la decisione della figlia Rita Dalla Chiesa, nota conduttrice ed ex volto di Forum, di candidarsi. Lo annuncia il sito di Davide Maggio. La Rai ufficializzerà la modifica operata in palinsesto a partire da questa sera.

La fiction Il nostro Generale in onda in autunno

La fiction in 4 puntate dedicata alla vita e alla carriera del Generale Alberto Dalla Chiesa sarà trasmessa il prossimo autunno in una data ancora da definirsi. Il debutto della serie che ha per protagonista Sergio Castellitto era previsto a partire da domenica 11 settembre. Rai non ha ancora comunicato che cosa andrà in onda al posto della fiction nella difficile collocazione della domenica sera.

Rita Dalla Chiesa: “Farò quello che ho sempre fatto in tv”

Rita Dalla Chiesa ha deciso di candidarsi alle elezioni politiche del 25 settembre prossimo con Forza Italia. “Prima sono stata contattata dalla senatrice Licia Ronzulli che voleva sondare e capire se mi volevo candidare o no e poi ha chiamato il presidente Berlusconi”, ha spiegato motivando la decisione di candidarsi, “Passare dalla tv alla politica da una parte mi spaventa molto, dall’altra mi dà la possibilità di fare quello che ho sempre fatto in televisione. Tutte le mie battaglie le ho sempre fatte in tv, se mi eleggono potrò finalmente farle da dentro e potrò dare il mio contributo e la mia esperienza di donna del popolo che gira per strada, perché io, a differenza dei politici, vivo nel mondo reale. Le persone si aiutano stando insieme a loro”.