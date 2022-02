Sergio Castellitto è il Generale Dalla Chiesa in una fiction Rai, la prima foto di scena A 40 anni dall’uccisione di Carlo Alberto Dalla Chiesa, Sergio Castellitto veste i panni del generale dei Carabinieri in una serie in quattro serate per Rai1.

A cura di Andrea Parrella

A 40 anni dall'uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Rai dedica a un simbolo assoluto della storia italiana una fiction con protagonista Sergio Castellitto nei panni del Generale dei Carabinieri barbaramente assassinato dalla mafia il 3 settembre del 1982, in via Carini a Palermo, mentre era a bordo di un'auto guidata da sua moglie, Emanuela Setti Carraro, che perse la vita così come l'agente della scorta Domenico Russo. In queste ore è stata resa nota la prima immagine dell'attore nei panni di Dalla Chiesa.

La storia di Carlo Alberto Dalla Chiesa in una fiction

Co-prodotta da Rai Fiction e la Stand By Me di Simona Ercolani, scritta da Monica Zapelli e Peppe Fiore la serie andrà in onda prossimamente su Rai1, in quattro serate durante le quali verrà ripercorso l'impegno di Dalla Chiesa contro le Brigate Rosse, negli anni Settanta, quando il generale di origini piemontesi istituì il "Nucleo Speciale Antiterrorismo", un gruppo scelto di giovani carabinieri che agisce con metodi e mezzi innovativi per l’epoca. Un'occasione per raccontare le atmosfere lugubri degli anni del terrorismo in Italia, che minacciò la democrazia in Italia e che la squadra di Dalla Chiesa contribuì a combattere e debellare. Proprio per questa ragione arrivò la chiamata in Sicilia, a inizio anni Ottanta, per affrontare il problema della mafia e replicare con Cosa Nostra il metodo adottato contro le Brigate Rosse. Un'avventura breve, durata pochi mesi, dall'aprile al settembre del 1982.

In onda su Rai1 nell'autunno del 2022?

La serie ispirata alla vita di Dalla Chiesa è ideata e diretta da Lucio Pellegrini e Andrea Jublin. Girata tra Roma, Palermo e Torino, verrà trasmessa prossimamente su Rai1, di certo prima della fine del 2022, visto che proprio quest'anno si celebrano i 40 anni dalla scomparsa del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Si prevede un appuntamento in autunno.