Pierpaolo Spollon adocchiato dalla Rai, dopo il Concertone del Primo Maggio l’ipotesi di uno show in prima serata

Dopo la prima esperienza da conduttore sul palco del Concertone del Primo Maggio, Pierpaolo Spollon sembra essersi guadagnato l'attenzione dei piani alti della Rai che, infatti, in vista della nuova programmazione televisiva potrebbero prendere in considerazione anche il suo nome.

L'ipotesi di un programma per Pierpaolo Spollon

A riportare l'indiscrezione è il quotidiano Il Messaggero, secondo cui la conduzione dell'attore padovano è stata accolta con grande entusiasmo da parte dei dirigenti Rai che, quindi, avrebbero pensato di assegnargli proprio una prima serata. Il monologo in ricordo di Satnam Singh, morto a 31 anni sul lavoro, non solo è stato uno dei momenti più visti della serata, ma è stata una ulteriore dimostrazione di quanto Spollon possa dedicarsi sia al suo da attore, che a quello di conduttore, con la stessa intensità e passione. Non sarebbe certo la prima volta che alcuni prendano le redini di programmi televisivi, soprattutto se si tratta di volti particolarmente amati dal pubblico. Pierpaolo Spollon è sicuramente uno di quelli e rientrerebbe nell'ottica di rinverdire il comparto presentatori della Tv pubblica.

Pierpaolo Spollon volto amatissimo della tv

Tra i protagonisti di Doc-Nelle tue mani nel ruolo di Riccardo Bovegna, è stato anche in fiction note come Che Dio ci Aiuti, ma anche nella serie di successo di Rai2 con Lino Guanciale e Valentina Romani: La Porta Rossa. È stato anche tra i protagonisti di altre due fiction amatissime, come L'allieva, in cui interpretava il fratello di Alessandra Mastronardi e Blanca dove recita al fianco di Maria Chiara Giannetta. Inoltre, è noto anche il suo ruolo su Netflix nell'ultima stagione di Odio il Natale con Pilar Fogliati. La carriera di Spollon, classe 1989, è decisamente in rapida ascesa, considerando che sta portando in giro anche uno spettacolo a teatro, La paternità spiegata male, di cui è protagonista e che lo rivedremo presto in nuovi progetti tv.