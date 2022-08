“Rita Dalla Chiesa candidata con Forza Italia”, salta la partecipazione al GFVip Stando alle indiscrezioni di queste ore il nome di Rita Dalla sarà nelle liste di Forza Italia per le prossime elezioni del 25 settembre. Un’ipotesi che mette un punto su ogni voce di possibile partecipazione al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

A cura di Andrea Parrella

Rita Dalla Chiesa sarà candidata con Forza Italia per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Le liste del partito fondato da Silvio Berlusconi saranno ufficiali solo nella mattina del 22 agosto ma, stando a quanto riportato da Repubblica, l'ex conduttrice di Forum sarà candidata tre le file del partito in Puglia, dove avrà un collegio uninominale blindato, e anche come capolista in Liguria, al proporzionale.

Ipotesi Rita Dalla Chiesa candidata del centrodestra

Al momento non ci sono conferme o smentite da parte di Rita Dalla Chiesa, che negli ultimi anni si è spesso esposta su temi sociali e politici attraverso i canali social e la televisione, spesso palesando posizioni affini alle forze politiche di destra. Non a caso nel 2016 l'ex conduttrice televisiva era stata individuata come possibile candidata a sindaco di Roma per il centrodestra.

Rita Dalla Chiesa e il GFVip, l'ipotesi di partecipazione

Una eventuale candidatura di Rita Dalla Chiesa alle prossime elezioni metterebbe definitivamente a tacere ogni ipotesi su una sua presunta partecipazione al prossimo Grande Fratello Vip. Nelle scorse settimane si era infatti vociferato di una sua possibile presenza alla prossima edizione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. In quell'occasione Rita Dalla Chiesa aveva commentato a Fanpage.it un'ipotesi di questo tipo, mostrandosi possibilista, senza tuttavia confermare questa eventualità: "Credo che per chi fa come me questo lavoro da tanti anni sia un'esperienza da prendere in considerazione. Si tratta di mettere a confronto vite diverse, storie diverse", aveva raccontato a Fanpage.it. "Sono sempre molto curiosa di indagare i rapporti umani ed è interessante vedere come la nostra società sta evolvendo e cambiando. Demonizzare queste trasmissioni a prescindere è sbagliato".