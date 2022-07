Chi vince le elezioni politiche del 25 settembre 2022: gli ultimi sondaggi Chi vincerà le elezioni politiche del 25 settembre 2022? Tutti gli ultimi sondaggi aggiornati giorno per giorno sulle intenzioni di voto dei cittadini.

Domenica 25 settembre 2022 si vota per le elezioni politiche in Italia: si tratta di un voto anticipato rispetto al naturale termine della legislatura. La data è stata stabilita dopo la crisi del Governo Draghi: Mattarella ha sciolto le Camere valutando l'opportunità di anticipare la data delle elezioni piuttosto che terminare la legislatura con un nuovo esecutivo tecnico.

Tutti i più importanti istituti di ricerca stanno portando avanti dei sondaggi elettorali per conto di emittenti televisive o testate giornalistiche: attraverso le rilevazioni che di volta in volta vengono effettuate, è possibile analizzare le intenzioni di voto dei cittadini ed effettuare delle previsioni sui risultati delle elezioni.

In linea generale, la grande favorita di questa tornata elettorale è la coalizione di centrodestra, con Fratelli D'Italia di Giorgia Meloni che potrebbe essere il partito più votato. Ecco cosa dicono gli ultimi sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in vista delle elezioni politiche del 25 settembre.

I sondaggi elettorali del 25 luglio

Gli ultimi sondaggi elettorali disponibili sono quelli di Quorum/Youtrend e quello di Swg. Il primo conferma il testa a testa tra Fratelli d'Italia e il Partito Democratico, con Giorgia Meloni in leggero vantaggio su Enrico Letta. Continua a calare la Lega di Matteo Salvini, attestata al 13,4%, ma il tonfo più rumoroso è certamente quello del Movimento 5 Stelle, che secondo l'ultima rilevazione non andrebbe oltre il 9,8%. L'8,3% del campione ha invece dichiarato la propria intenzione di votare per Forza Italia, il partito di Silvio Berlusconi. Le due federazioni tra i partiti più piccoli fanno sentire la propria voce: Azione e +Europa sono al 4,9%, Sinistra Italiana ed Europa Verde al 4,2%.

Il sondaggio Swg realizzato per La7 segnala il boom di Giorgia Meloni, che stacca il PD di Letta. Benissimo Azione +Europa, che guadagna oltre un punto percentuale e sale al suo massimo storico con il 6% dei consensi.

I sondaggi del 23 luglio: testa a testa Meloni-Letta

Il sondaggio di Termometropolitico realizzato il 23 luglio 2022 vede affermarsi nuovamente il confronto tra Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e il PD di Enrico Letta per lo scettro di primo partito. Se la leader del partito di centrodestra è ancora in leggero vantaggio nelle rilevazioni, dall'altro lato il partito di centrosinistra arriva al 22,7%, in leggero rialzo rispetto alle rilevazioni precedenti.

Il sondaggio del 23 luglio rileva anche l'importanza di Forza Italia per la coalizione del centrodestra: il partito di Silvio Berlusconi si attesta infatti al 7,6%, e potrebbe permettere a Salvini e Meloni di raggiungere la maggioranza e governare.

La rilevazione di Tecnè mostra poi l'altra faccia della medaglia, quella dell'astensionismo: secondo questa rilevazione, infatti, il dato è attestato al 45%, anche se è possibile che una buona percentuale di questa fetta andrà a votare per le politiche, sentite dalla popolazione in misura maggiore rispetto ad altri appuntamenti elettorali. Non è tuttavia chiaro cosa voterà questa fetta di popolazione: un'incognita che potrebbe cambiare notevolmente i risultati. Anche nel sondaggio di Tecnè il primo partito è Fratelli d'Italia, tallonato dal Partito Democratico.

La supermedia del 21 luglio e il gradimento del centrosinistra

Giorgia Meloni ancora in testa nei sondaggi politici per le elezioni del 25 settembre 2022: nella Supermedia del 21 luglio realizzata da Agi/YouTrend il suo partito è infatti al 22,8% e la coalizione di centrodestra si attesta al 46,6%, in netto vantaggio rispetto alle altre. Secondo il sondaggio, una possibile coalizione PD-M5S otterrebbe il 34,7%, invece un'alleanza tra il PD e le forze filo-draghiane sarebbe votata dal 29,7% degli elettori.

Per quanto riguarda le aree in Parlamento, la (ormai ex) maggioranza Draghi è al 66,1% (-0,5) di cui: giallorossi (Pd-M5s-MDP) al 34,7% (+0,3), centrodestra (Lega-FI-Toti) al 23,7% (-1,3), il centro liberale 7,6 (+0,4); l'opposizione di destra, cioè Fdi è al 22,8% (+0,3); quella di sinistra, Sinistra italiana, è all'1,8% (-0,3).

Il sondaggio del 19 luglio: Fratelli d'Italia davanti al PD

Il sondaggio realizzato da Swg per La7 vede il partito di Giorgia Meloni al 23,8%, davanti al PD di Enrico Letta che non supera il 22,1%. La Lega di Salvini scivola al 14%, il Movimento 5 Stelle crolla all'11,2%.