Sondaggi politici, il centrosinistra può vincere le elezioni 2022: ecco con quale coalizione Secondo l’ultimo sondaggio di Ipsos l’alleanza del Pd, anche con Calenda e la sinistra, non riuscirebbe a competere con il centrodestra alle elezioni. Ma il campo largo – che ormai è storia chiusa – potrebbe battere Meloni, Salvini e Berlusconi.

A cura di Tommaso Coluzzi

La sfida tra centrosinistra e centrodestra per le elezioni del 25 settembre è sempre più aperta, anche se i sondaggi politici delle ultime settimane sembrano non lasciare spazio ad alcun ribaltone. Il centrodestra è destinato a governare, così dicono i dati sulle intenzioni di voto. E gli stessi leader della coalizione ne sono ben consapevoli, tanto da discutere già – più o meno apertamente – di chi farà il presidente del Consiglio. Nell'altro campo, in cui il Pd è sostanzialmente costretto a giocare il ruolo di aggregatore di posizioni profondamente diverse tra loro, la quadra ancora non si è trovata, ma è questione di giorni. Nel bene o nel male. L'ultimo sondaggio di Ipsos per il Corriere della Sera, però, spinge Letta e i suoi a riconsiderare l'idea del campo largo.

Partiamo dalle intenzioni di voto: Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è il primo partito con il 23,3%, ma il Partito Democratico di Enrico Letta è praticamente affiancato al 23,2%. Bisogna scorrere parecchio per trovare la Lega di Matteo Salvini, terza al 13,5%, seguita a sua volta dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte all'11,3%. Forza Italia di Silvio Berlusconi è al 9%, ultimo partito con una cifra importante nelle intenzioni di voto.

Poi troviamo le due federazioni: Azione e +Europa al 3,6%, Europa Verde e Sinistra Italiana al 3,4%. Italexit è al 3,1%, seguito da Italia Viva al 2,3%, Articolo uno all'1,5% e Insieme per il futuro all'1,3%.

Il dato più interessante del sondaggio di Pagnoncelli, però, è la stima dei voti che prenderebbero le due coalizioni: il centrodestra unito otterrebbe il 45,8%, mentre il centrosinistra il 33%. Ma nel centrosinistra il sondaggio considera Partito Democratico, Articolo uno, l'alleanza Verdi-Sinistra, quella Azione e +Europa e Insieme per il futuro di Di Maio. Già sembra un'impresa tenere insieme questo campo, va detto, ma cosa succederebbe se ci fossero anche gli altri due partiti che restano fuori? Con Movimento 5 Stelle – con cui un riavvicinamento è impossibile – e Italia Viva – con cui sembra già più plausibile – il campo larghissimo arriverebbe al 46,6%.