Chi vince le elezioni secondo i sondaggi politici: rimpianto Letta, il campo largo avrebbe trionfato L’ultimo sondaggio di Pagnoncelli conferma la crescita di Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle. Il centrodestra è strafavorito, ma il campo largo sognato da Letta è un grande rimpianto: l’avrebbe potuto battere.

A cura di Tommaso Coluzzi

Dagli ultimi sondaggi politici emergono due dati sempre più chiari: il primo è che il centrodestra ha praticamente vinto le elezioni del 25 settembre, il secondo è che il campo largo che per anni Letta ha provato a costruire lo avrebbe battuto. Secondo la rilevazione di Ipsos di Pagnoncelli, pubblicata sul Corriere della Sera, il campo largo da Renzi a Conte avrebbe potuto vincere contro il centrodestra a trazione Meloni. Intanto va segnalato il testa a testa nelle intenzioni di voto sia in vetta che a metà classifica. A essere coinvolti sono sempre i primi quattro partiti, ma due sono alleati e due no. Vediamo le percentuali nel dettaglio.

Il primo partito nel sondaggio di Ipsos è sempre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che segna un più 0,7% nell'ultimo mese e raggiunge il 24%. Il Partito Democratico di Enrico Letta si trova a un punto esatto di distanza, al 23% frutto di un meno 0,2%. E mentre Meloni consolida il suo vantaggio sui dem, gli alleati della Lega perdono lo 0,1% e scendono al 13,4%. Matteo Salvini e i suoi, però, devono guardarsi seriamente le spalle. O meglio, devono guardarsi accanto: il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte fa un balzo in avanti del 2,1% e arriva proprio al 13,4%.

Dietro i primi quattro partiti c'è sempre Forza Italia di Silvio Berlusconi, che però ottiene l'8% nelle intenzioni di voto perdendo un punto secco in un mese. Azione e Italia Viva – insieme sotto forma di Terzo polo – valgono il 5% secondo il sondaggio di Pagnoncelli. Si tratta della prima rilevazione, quindi non ci sono differenze con il passato. Cresce – e di molto – invece, l'alleanza tra Verdi e Sinistra: Bonelli e Fratoianni salgono al 4,1%, con un più 0,7% in un mese. Chiudono Italexit di Paragone al 3% (meno 0,1%), +Europa al 2%, Unione popolare all'1,1%, Noi Moderati all'1%, Impegno Civico allo 0,8% (meno 0,5%).

Se andiamo a tirare le somme, a coalizione di centrodestra risulta ancora una volta più che vincente: Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati insieme valgono il 46,4%; il centrosinistra con Partito Democratico, +Europa, Verdi, Sinistra e Impegno Civico si ferma al 29,9%. Ma se il campo largo che Letta ha inseguito a lungo fosse diventato realtà? La stessa coalizione, con l'aggiunta del Movimento 5 Stelle e del Terzo polo di Calenda e Renzi, avrebbe raccolto – secondo questo sondaggio – il 48,3%.