Chi votare alle elezioni 2022, i programmi dei partiti e delle coalizioni Manca sempre meno alle elezioni del 25 settembre e molti elettori sono ancora indecisi: per scegliere chi votare la prima cosa da fare è leggere i programmi. Ecco cosa propongono centrodestra, centrosinistra e tutti gli altri partiti.

A cura di Tommaso Coluzzi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni politiche del 2022 in Italia ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il 25 settembre si vota per le elezioni politiche, ma molti elettori sono ancora indecisi su chi scegliere come rappresentante per i prossimi cinque anni in Parlamento. Il voto anticipato, dovuto alla fine repentina del governo Draghi e allo scioglimento delle Camere da parte del Presidente Mattarella, ha accelerato i tempi e ridotto la possibilità di informarsi. Per farsi un'idea, però, lo strumento più utile resta la lettura dei programmi dei partiti politici, fondamentali per sapere cosa propongono sulle varie questioni e sulle tematiche rilevanti per il Paese. Dal lavoro ai giovani, passando per tasse, riforme costituzionali, diritti civili, pensioni, ambiente e tanti altri ancora.

Il programma di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia per la coalizione di centrodestra

Cominciamo dal centrodestra, che ha presentato un programma unitario per la coalizione che comprende Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e la lista Noi Moderati (che a sua volta contiene Udc, Coraggio Italia, Italia al Centro e Noi con l'Italia). Tra i temi più importanti – qui il Pdf completo – ci sono le tasse, con la proposta di una flat tax, il presidenzialismo, e quindi l'elezione diretta del Capo dello Stato, e la profonda revisione del reddito di cittadinanza (sostanziale abolizione per chi può lavorare).

E ancora: nel programma di centrodestra troviamo anche un altro cavallo di battaglia, ovvero l'immigrazione. Qui torna il blocco navale proposto da Meloni. Mentre sull'energia, principale tema d'emergenza per il Paese, il centrodestra ripropone il nucleare.

Sulle pensioni, invece, nel programma c'è un generico riferimento a flessibilità in uscita e innalzamento dei trattamenti minimi, ma Berlusconi e Salvini hanno poi lanciato rispettivamente le pensioni a mille euro e Quota 41.

Il programma del Partito Democratico per la coalizione di centrosinistra

Il programma del Partito Democratico si apre con una citazione di David Sassoli: "La speranza siamo noi, quando non chiudiamo gli occhi davanti a chi ha bisogno, quando non alziamo muri ai nostri confini, quando combattiamo ogni forma di ingiustizia".

Il Piano Italia 2027 – qui il Pdf integrale – si basa su tre pilastri: sviluppo sostenibile e transizioni ecologica e digitale; lavoro, conoscenza e giustizia sociale; diritti e cittadinanza.

Il primo pilastro porta avanti i temi ambientali e la transizione verde, con riferimento ai piani europei.

Il secondo riguarda la centralità del lavoro: e quindi contrasto al lavoro povero, rafforzamento delle politiche attive, formazione di qualità.

Il terzo, su diritti e cittadinanza, rilancia il ddl Zan, il matrimonio ugualitario e lo Ius scholae. Sul lavoro, tra l'altro, il Pd propone un importante taglio del cuneo fiscale per garantire una mensilità in più in busta paga a fine anno a tutti i lavoratori.

Il programma di Verdi e Sinistra per la coalizione di centrosinistra

Nella coalizione di centrosinistra c'è anche l'alleanza Verdi e Sinistra, che ha presentato a sua volta un suo programma – qui l'integrale – differente rispetto a quello del Pd.

Nella lista di Bonelli, Evi e Fratoianni c'è in primis la difesa della Costituzione così com'è. In sintesi: no al presidenzialismo. Poi le energie rinnovabili e il no al nucleare e alle trivellazioni. Meno plastica e zero emissioni, sempre tra gli altri temi ambientali.

Tra i diritti civili spiccano la legge sul fine vita e quella sulla legalizzazione della cannabis per uso personale. E infine sul lavoro la proposta è il salario minimo.

Il programma del Movimento 5 Stelle

Il Movimento 5 Stelle si presenta da solo alle elezioni del 25 settembre e ha preparato un programma incentrato sui temi centrali per il nuovo corso, quello targato Conte.

Nel testo – che qui trovate in Pdf – si fa riferimento a una serie di cavalli di battaglia: il salario minimo legale a 9 euro, l'eliminazione di stage e tirocini gratuiti e un nuovo Superbonus. Ma anche – per le imprese – l'eliminazione dell'Irap.

E ancora: il matrimonio ugualitario, una legge contro l'omotransfobia e lo Ius scholae. Insomma, non pochi punti coincidono con l'agenda del Pd. Torna anche il cashback fiscale e viene proposto il vincolo del doppio mandato per tutti i partiti.

Il programma di Azione e Italia Viva per il Terzo polo

Dopo il turbolento passaggio con il Pd, Azione ha deciso di stringere un accordo con Italia Viva per formare il famoso Terzo polo, che ha presentato un proprio programma unico. Nel testo della lista di Renzi e Calenda – qui il Pdf integrale – che segue la linea della famosa agenda Draghi, si fa riferimento all'energia nucleare per arrivare a zero emissioni entro il 2050, ma anche all'azzeramento delle tasse sul lavoro per i giovanissimi.

C'è il salario minimo, ma anche la revisione del reddito di cittadinanza che porterebbe alla perdita del sostegno dopo il primo rifiuto di un posto di lavoro. C'è anche l'elezione diretta del presidente del Consiglio e il superamento del bicameralismo paritario. Infine, in tema di giustizia, c'è il ripristino della prescrizione sostanziale.

Il programma di Unione popolare

La lista Unione popolare, guidata dall'ex sindaco di Napoli De Magistris, ha presentato a sua volta un programma. Le proposte spaziano dalla questione ambientale ai diritti civili, passando per la lotta alla povertà, l'istruzione e il lavoro.

Nel programma – che qui è in versione Pdf – c'è il salario minimo, l'abolizione del Jobs Act e della legge Fornero sulle pensioni. Ma anche – in politica internazionale – lo stop alle armi in Ucraina e il superamento della Nato. E ancora: più tassazione per gli extraprofitti, la costruzione di alloggi pubblici, la scuola dell'infanzia gratuita, i fondi all'università e la ricerca e la nazionalizzazione del settore energetico.

C'è anche una patrimoniale, a proposito di tasse. E nuove leggi contro il razzismo e la violenza di genere. Unione popolare propone anche l'eutanasia legale e la legalizzazione della cannabis.