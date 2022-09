Elezioni 2022, il programma del centrodestra di Meloni, Salvini e Berlusconi Lega e Fratelli d’Italia hanno presentato ciascuno un proprio programma elettorale, ma insieme a Forza Italia il centrodestra si presenta comunque alle elezioni con un documento condiviso. Ecco le principali proposte.

Il centrodestra di Lega, Fratelli d'Italia, e Forza Italia si presenta con un programma comune alle elezioni politiche del 25 settembre. A sostenere la coalizione, al momento favorita nei sondaggi elettorali con FdI in testa, c'è anche una serie di partiti di centro, riuniti sotto il simbolo di Noi Moderati. Tasse, politica estera, riforme istituzionali, sicurezza: sono questi i temi principali del documento di coalizione. Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno comunque presentato anche un programma specifico del loro partito, ma andiamo ora a vedere cosa ha inserito il centrodestra in quello comune (disponibile in pdf a questo link).

Fisco e tasse

La questione fiscale è centrale nel programma del centrodestra. Per prima cosa si dice no a qualsiasi forma di patrimoniale e si propone in generale una riduzione della pressione fiscale per famiglie, imprese e lavoratori autonomi. E ancora, pace fiscale e saldo e stralcio, estensione della flat tax per le partite IVA fino a 100.000 euro di fatturato e abolizione dei micro tributi. Si parla anche di "politiche fiscali ispirate al principio per cui chi più assume, meno paga".

Politiche del lavoro

Anche la tutela del lavoro è una delle principali questioni inserite nel programma elettorale del centrodestra. Si propone il taglio del cuneo fiscale per imprese e lavoratori, la defiscalizzazione e l'incentivazione del welfare aziendale, il rafforzamento delle politiche attive per il lavoro e dei meccanismo di decontribuzione per lavoro di donne e giovani. Infine il contrasto al lavoro irregolare e la prevenzione sugli infortuni.

Pensioni e reddito di cittadinanza

Il centrodestra, nel suo documento programmatico, propone di sostituire l'attuale reddito di cittadinanza "con misure più efficaci di inclusione sociale e di politiche attive di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro". Invece, in merito alle pensioni, si parla dell'innalzamento delle pensioni minime e di flessibilità in uscita dal mondo del lavoro per favorire il ricambio generazionale.

Immigrazione

Il tema delle politiche migratorie viene affrontato nel capitolo sulla sicurezza. Nel programma comune si propone infatti il ripristino dei decreti sicurezza, varati da Matteo Salvini. E ancora: "Difesa dei confini nazionali ed europei come richiesto dall'UE con il nuovo Patto per la migrazione e l'asilo, con controllo delle frontiere e blocco degli sbarchi per fermare, in accordo con le autorità del nord Africa, la tratta degli esseri umani; Creazione di hot-spot nei territori extra-europei, gestiti dall'Unione Europea, per valutare le richieste d'asilo; Garantire ai Comuni le risorse necessarie per far fronte alle spese per la gestione e la presa in carico dei minori non accompagnati".

Sanità e gestione della pandemia di Covid

Per quanto riguarda le politiche sanitarie, si parla di sviluppo della sanità di prossimità e della medicina territoriale e dell'incremento dell'organico di medici e operatori sanitari. Si cita anche la pandemia, proponendo il ripristino delle prestazioni ordinarie e delle procedure di screening e l'aggiornamento dei piani pandemici. Non solo: il contrasto alla pandemia di Covid, si legge nel testo del centrodestra, deve avvenire attraverso la "promozione di comportamenti virtuosi e adeguamenti strutturali – come la ventilazione meccanica controllata e il potenziamento dei trasporti – senza compressione delle libertà individuali".

Politica estera

La politica estera è il primissimo tema affrontato nel programma comune del centrodestra. Si parla della tutela dell'interesse nazionale e della patria, del rispetto della alleanze internazionali e degli impegni assunti in seno alla Nato (anche in merito al sostegno all'Ucraina) e della prospettiva di un'Unione europea più politica e meno burocratica.