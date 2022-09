Il programma della Lega di Matteo Salvini alle elezioni del 25 settembre 2022 Salvini e la Lega hanno presentato un programma di governo parallelo rispetto a quello del centrodestra per le prossime elezioni. Vediamo quali sono i punti più importanti, a partire dal tema immigrazione, vero cavallo di battaglia del leader del Carroccio.

A cura di Tommaso Coluzzi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni politiche del 2022 in Italia ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Lega di Matteo Salvini ha presentato – per le prossime elezioni – un programma di governo parallelo a quello della coalizione di centrodestra, così come ha fatto anche Fratelli d'Italia. Al momento la Lega è la terza forza del Paese nei sondaggi politici – anche se è a rischio sorpasso da parte del Movimento 5 Stelle – mediamente intorno al 13%. Nella coalizione, però, pesa circa la metà del partito di Giorgia Meloni, dato intorno al 24%. Durante la campagna elettorale Salvini è tornato sui suoi cavalli di battaglia, primo su tutti il contrasto all'immigrazione illegale. I punti principali del programma – qui il pdf integrale – riguardano appunto l'immigrazione, ma anche le pensioni, la flat tax e il presidenzialismo.

Politiche sull'immigrazione

Il programma della Lega sull'immigrazione è abbastanza chiaro, a partire da un concetto: "L’Africa in Italia non ci sta". Il Carroccio ricorda che "si fa ingresso legale in Italia unicamente attraverso le vigenti normative ovvero in legalità e in sicurezza". La proposta è il ripristino dei decreti Sicurezza – voluti da Salvini quando era al Viminale – che offrono "strumenti normativi di riaffermazione del principio di legalità, di contrasto all’immigrazione illegale, di sicurezza pubblica, di potenziamento degli strumenti di sicurezza urbana, di contrasto alle criminalità organizzate italiane e straniere". E poi no a una nuova legge sulla cittadinanza e conferma del memorandum con la Libia. Ancora: rivedere il sistema di accoglienza e ripristinare i divieti di ingresso per le Ong.

Lavoro, pensioni e reddito di cittadinanza

Sul lavoro, in sintesi, la proposta è il taglio del cuneo fiscale e il salario minimo in base ai contratti collettivi di riferimento, oltre alla detassazione degli straordinari e dei premi di produttività. Salvini e la Lega vogliono reintrodurre i voucher per contrastare il lavoro nero e utilizzare la decontribuzione per incentivare l'assunzione degli under 35 e delle donne.

Leggi anche Sondaggi politici, il centrodestra si prepara a stravincere le elezioni mentre il M5s risale

Sulle pensioni la Lega propone di istituire quota 41, ovvero uno scivolo che dà diritto alla pensione anticipata con 41 anni di contributi versati. Per le donne la pensione di vecchiaia sarebbe anticipata a 63 anni e almeno 20 di contributi, mentre per i giovani il Carroccio propone una pensione di garanzia. E ancora: conferma di Opzione donna e Ape social.

La revisione del reddito di cittadinanza che vorrebbe mettere in atto la Lega divide nettamente percettori idonei e non al lavoro: per chi può lavorare la misura si deve trasformare in un ammortizzatore sociale finalizzato all'occupazione (corsi di formazione, tirocinio e contrattualizzazione); per chi non può lavorare bisogna rimodulare l'assegno per dare più peso in base alla zona d'Italia e al numero dei familiari.

Politiche per la famiglia

"La Lega intende realizzare politiche che accompagnino la famiglia, la tutelino dagli attacchi ideologici e creino le condizioni perché questa possa vivere e svolgere le sue molteplici funzioni fondamentali per il benessere di tutta la società", si legge nel programma. Si parla della lotta alla denatalità, anche attraverso un "fisco pro-family". Nella lista delle proposte per realizzarlo c'è un po' di tutto: dall'azzeramento dell'Iva su pannolini e latte in polvere allo sconto Irpef per i nonni che si prendono cura dei nipoti.

E ancora: la difesa della "cultura della vita", l'investimento sulle nuove generazioni, difesa dei valori e della famiglia. La maternità surrogata come "reato internazionale". Poi una serie di no: no fine vita, no cannabis, no ideologia gender.

Fisco e tasse

Sulle tasse il primo messaggio è un grande classico: "Pagare tutti, pagare meno". La Lega propone di estendere la flat tax al 15% a tutte le partite Iva con un fatturato fino a 100mila euro. Poi si sale in diverse fasi incrementali. E ancora: abbattimento dell'Iva sui beni di prima necessità e soprattutto pace fiscale. Il Carroccio propone anche l'abolizione dell'Irap per le società di persone e di capitali e per gli studi associati. Infine un'ampia semplificazione fiscale.

Politica estera

Nella pagina dedicata alla politica estera, la Lega ribadisce immediatamente la necessità di lottare contro l'immigrazione irregolare. C'è una proposta legata alla guerra in Ucraina: "Promuovere, in relazione alla guerra in Ucraina, una grande conferenza di pace che ridefinisca interessi e regole di pacifica convivenza – si legge nel testo – Promuovere sul fronte della sicurezza continentale una maggiore collaborazione tra eserciti dei Paese Europei". L'Italia resta centrale nella Nato e nella Ue, ma "deve avere come obiettivo la stabilità, tenendo in considerazione che l’allargamento di un’alleanza su un determinato scacchiere, comporta un’alterazione dell’equilibrio necessario per la pace in Europa".

Presidenzialismo

Sul presidenzialismo, la Lega propone il modello francese: "Eleggere direttamente il Capo dello Stato, in un contesto di rafforzamento dei poteri di controllo del Parlamento, consentirà ai cittadini di scegliere chi ha la responsabilità e i poteri per far rispettare la volontà espressa in occasione delle elezioni", si legge nel programma. Così il Presidente della Repubblica sarebbe eletto direttamente: "Vigilerà sui comportamenti delle forze politiche, guiderà la politica nazionale, rappresenterà l’Italia nei consessi internazionali per tutta la durata del suo mandato Potrà sciogliere le Camere nel caso in cui venga minacciata la stabilità dei governi scelti dai cittadini e davanti a essi risponderà del proprio operato".

Made in Italy

C'è un capitolo specifico dedicato al made in Italy nel programma della Lega. Si parla di vocazione turistica, ma anche di un brand fondamentale a livello globale. "Il Made in Italy deve essere difeso e promosso a tutela delle nostre eccellenze nel mondo – si legge ancora nel testo – deve essere tutelato e valorizzato attraverso la creazione di un vero e proprio marchio identitario che tuteli il genio e la creatività italiani nei settori di eccellenza del Paese".