Elezioni 25 settembre, il programma del M5S di Giuseppe Conte Reddito di cittadinanza, salario minimo, ambiente e diritti: ecco cosa c’è nel programma del Movimento Cinque Stelle, che corre da solo alle elezioni del 25 settembre.

A cura di Annalisa Girardi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni politiche del 2022 in Italia ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Movimento Cinque Stelle è l'unico tra i principali partiti a correre da solo alle elezioni del 25 settembre, dopo aver messo da parte qualsiasi ipotesi di alleanza con il Partito democratico in seguito alla crisi di governo. Nel programma dei Cinque Stelle (qui disponibile in formato pdf) sono inseriti i cavalli di battaglia del Movimento, tra reddito di cittadinanza, superbonus, salario minimo e ambiente. Andiamo quindi a vedere quali sono le principali proposte (qui invece quanto costerebbe realizzarle).

Fisco, cashback e taglio del cuneo fiscale

Come tutti gli altri programmi elettorali, anche quello del M5s contiene una serie di proposte in tema fiscale. Si chiede un fisco più semplice e leggero, cancellando l'Irap, tagliando il cuneo per le imprese e lavoratori, e proponendo una maxi-rateazione delle cartelle esattoriali. Non solo, nel programma il M5s rilancia anche il Cashback fiscale: "In questo modo semplifichiamo la vita dei contribuenti e contrastiamo l’evasione", si legge.

Politiche del lavoro

Il tema del lavoro è una delle questioni centrali del programma M5s. Ci sono diverse proposte: il salario minimo legale a 9 euro l'ora "per dire no alle paghe da fame", il contrasto del precariato attraverso il rafforzamento delle misure contenute nel decreto Dignità, lo stop a stage e tirocini gratuiti e la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. Non solo, in generale si chiede un nuovo statuto dei lavoratori.

Reddito di cittadinanza e pensioni

Nel programma del Movimento Cinque Stelle è inserito il rafforzamento del reddito di cittadinanza. Nello specifico si legge: "Misure per rendere più efficiente il sistema delle politiche attive. Monitoraggio delle misure antifrode". E invece, per quanto riguarda la riforma delle pensioni, si parla di evitare il ritorno alla legge Fornero ampliando le categorie dei lavori gravosi e usuranti e stabilendo meccanismi di uscita flessibile dal lavoro. Sempre in tema pensioni, si parla di pensioni anticipate per le mamme lavoratrici.

Diritti civili

Veniamo ai diritti civili. Nel programma del Movimento si chiede di "passare da un sistema corporativo fondato sui privilegi e sulle rendite e un sistema che offra a tutte e tutti le stesse opportunità". Se i diritti non sono accessibili a tutti, si sottolinea, diventano dei privilegi. Quindi si dice sì ai matrimoni egualitari e a una legge contro l'omotransfobia, sì allo ius scholae e sì all'educazione sessuale ed affettiva nelle scuole.

Clima e ambiente

Anche il tema della transizione ecologica e della tutela dell'ambiente è centrale nel programma M5s. Si propongono modelli sostenibili di consumo energetico per ridurre le emissioni, i Superbonus edilizi, incentivi sulle rinnovabili e allo stesso tempo si chiede lo stop di nuove trivellazioni e nuovi inceneritori. Si promuove infine l'economia circolare.

Sanità e gestione della pandemia di Covid

Sulla sanità i Cinque Stelle propongono di riformare il titolo quinto della Costituzione per riportare la salute alla gestione diretta dello Stato. Lo fanno sottolineando le difficoltà emerse durante la pandemia a livello ragionale. Si chiede poi di aumentare le retribuzioni del personale sanitario.

Politica estera

Infine, la politica estera. Si parla di una "solida collocazione dell'Italia nell'Alleanza Atlantica e nell'Unione europea, ma con un atteggiamento proattivo e non fideistico, che renda l’Italia protagonista nell’ambito dei vari consessi". Nel programma si sottolinea la contrarietà alla corsa al riarmo e si chiede una gestione a livello europeo di flussi migratori, debito comune, ed energy recovery fund. Infine si chiede la riforma del Patto di stabilità e crescita.