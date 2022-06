Lo ius scholae arriva alla Camera, il significato della nuova proposta di legge sulla cittadinanza La proposta di legge sullo ius scholae arriva alla Camera. Se approvata permetterà di chiedere la cittadinanza prima dei 18 anni a tutti quei ragazzi nati qui (o arrivati da bambini) che hanno frequentato almeno 5 anni di scuola in Italia.

A cura di Annalisa Girardi

Arriva alla Camera la proposta di legge sullo ius scholae. La discussione comincerà nel pomeriggio: finalmente si inizierà a esaminare una nuova legge sulla cittadinanza, attesa da circa un milione di ragazzi e ragazze minorenni che pur essendo nati in Italia o arrivati da bambini non si vedono ancora riconosciuto lo status di cittadino. Lo ius scholae è simile allo ius culturae, mentre è diverso invece lo ius soli, che lega la cittadinanza al luogo di nascita. In Italia la normativa attuale è legata invece allo ius sanguinis, cioè alla cittadinanza dei genitori. È un tema su cui la maggioranza è divisa, con il centrosinistra a favore dello ius scholae e Lega e Fratelli d'Italia assolutamente contrari.

Secondo questa nuova proposta, che ha concluso ieri l'esame in commissione con la spaccatura della maggioranza, la cittadinanza può essere ottenuta prima dei 18 anni da chi ha completato un ciclo scolastico di cinque anni. Ad esempio, quindi, chi è nato o è arrivato da piccolo in Italia e ha frequentato le elementari nel nostro Paese. Ma anche da chi è venuto qui prima dei 12 anni e, tra medie e superiori, ha passato almeno cinque anni inserito nel sistema scolastico italiano.

Il significato dello ius scholae

Insomma, per la cittadinanza italiana non si sarebbe più costretti ad aspettare il 18 esimo anno di età per far partire le procedure. Questa sarebbe legata al fatto di aver frequentato 5 anni di scuola in Italia e la richiesta potrebbe essere fatta anche da un solo genitore, a patto che sia legalmente residente in Italia. È quindi simile allo ius culturae, mentre non si parla di ius soli, che lega la cittadinanza al luogo di nascita del bambino (indipendentemente da quella dei genitori, come accade negli Stati Uniti) che ciclicamente torna ad animare il dibattito politico italiano, con la destra assolutamente contraria. Dopo il naufragio in Senato di una proposta di legge nel 2015, si è tolto il riferimento allo ius soli e ci si è invece concentrati sullo ius scholae.

Salvini e Meloni voteranno contro, Forza Italia divisa

Anche qui però le forze politiche la pensano in maniera radicalmente diversa. Lega e Fratelli d'Italia hanno dato battaglia in commissione e altrettanto faranno in Aula, anche Forza Italia è divisa. Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera di Fratelli d’Italia, ha commentato oggi in un'intervista con Repubblica che la cittadinanza deve essere "meritata, non regalata" e che comunque "i bambini nati in Italia da genitori stranieri non possono essere costretti a diventare italiani", ma devono decidere se farlo una volta compiuti i 18 anni. "Dobbiamo solo dargli l’opportunità di farlo e di sentire in profondità il desiderio di aderire ai valori non negoziabili della Costituzione italiana. Compreso quello sulla parità uomo-donna, rifiutato dagli islamici. Che facciamo, cambiamo la Costituzione per lo ius scholae?", ha aggiunto.

I partiti a favore dello ius scholae

È invece favorevole il centrosinistra e il Movimento Cinque Stelle. "Siamo riusciti, nonostante le difficoltà e l'ostruzionismo di Lega e FdI, a fare un importante passo avanti. La strada è ancora lunga, ma la direzione è quella giusta", ha detto Matteo Mauri, deputato dem e responsabile del Pd per le politiche sulla cittadinanza. "Finalmente si va in aula, davanti a tutti gli italiani, per iniziare a saldare un debito con migliaia di ragazzi che si sentono italiani, ma che non sono riconosciuti come tali dallo Stato", ha invece commentato Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali in quota M5s e relatore del provvedimento.

Come funziona oggi lo ius sanguinis

I numeri in Aula dovrebbero esserci, ma chiaramente bisognerà aspettare il momento della votazione per saperlo con certezza. Se venisse approvata, sarebbe un passaggio importante per il nostro Paese, che continua ad avere una legge sulla cittadinanza tra le più restrittive al mondo. La normativa attuale risale al 1992 ed è basato sullo ius sanguinis, cioè sul diritto di sangue: un bambino è italiano se almeno uno dei genitori ha la cittadinanza, indipendentemente da dove sia nato o cresciuto. Un bambino nato in Italia da genitori stranieri può al momento chiedere la cittadinanza solo al compimento dei 18 anni, a patto di aver risieduto legalmente e ininterrottamente sul territorio italiano fino a quel momento.