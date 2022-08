Calenda presenta il programma del terzo polo: “Cinque minuti dopo il voto Pd si alleerà con M5s” Il leader del terzo polo Carlo Calenda ha presentato il programma messo nero su bianco insieme a Matteo Renzi, in vista del voto del 25 settembre.

A cura di Annalisa Cangemi

"Se la Meloni non avrà il coraggio di togliere la fiamma tricolore dal simbolo il problema non è il fascismo, ma è che i leader dei principali partiti europei non le stringeranno la mano. C'è poi un problema di classe dirigente, Meloni a Roma ha candidato Michetti, io non vorrei vedere Michetti alla guida di un ministero". Lo ha detto Carlo Calenda, leader del terzo polo, durante la conferenza stampa di presentazione del programma elettorale di Azione-Iv, in vista delle elezioni politiche.

Secondo Calenda "Tutti i riferimenti all'agenda Draghi che Letta faceva all'inizio si sono dissolti. Il centrosinistra ha fatto patti contraddittori. Cinque minuti dopo il voto si alleeranno con i 5Stelle. Nessuna di queste coalizioni può garantire la prosecuzione del Pnrr. Il centrodestra non voterebbe l'invio di armi in Ucraina, e non le invierebbero nemmeno Fratoianni e Bonelli. Non esiste il voto utile perché ci sono in campo 4 coalizioni, non due. E anche perché il Pd ha combinato un gigantesco disastro, facendo un incrocio non riuscito tra un Comitato di liberazione nazionale che include chi ha votato la sfiducia a Draghi e una cosa sull'agenda Draghi".

"La partita è sul proporzionale al Senato e possiamo vincerla rivolgendoci a tutti gli italiani. Se Letta avesse voluto portare avanti l'agenda Draghi non avrebbe dovuto imbarcare Bonelli e Fratoianni. Italia viva e Azione oggi sono le uniche forze politiche che hanno le stesse posizioni in Europa. Punto. Agli amici di Più Europa dico: siete diventati i dipendenti della sinistra. Cottarelli ha scritto una programma aveva scritto per i liberali diametralmente opposto a quello del Pd. Bentivoglio ha combattuto le politiche sindacali della Camusso e di Orlando. A persone come Cottarelli, Bonino e Bentivoglio e tanti altri voglio dire: le porte continuano a essere aperte".

Calenda elenca quindi i suoi obiettivi: "1) Andare avanti con l'agenda Draghi 2) Andare avanti con il metodo Draghi 3) Avere Draghi come presidente del Consiglio. E poi il nostro programma è attuare le riforme del Pnrr. Chi dice di volerlo modificare rischia di farlo saltare. In mezzo a proposte mirabolanti nessuno parla più del Pnrr. Noi promettiamo di non promettere. La proposta della Lega di quota 41 costa 65 miliardi di euro. Gli italiani sanno benissimo che sono tutte balle. Basta con i no a tutto, ai rigassificatori e ai termovalorizzatori. Ridicolo il Pd che dice ok al rigassificatore, a patto che si spenda tra 5 anni. Se qualcuno ha una proposta diversa dal nucleare la dica. Basta parlare di porti aperti e porti chiusi, ci vuole presidio dei confini. Le persone che arrivano devono essere integrate, abbiamo bisogno di flussi migratori di famiglie e gente scolarizzate. Serve un'agenzia nazionale per l'immigrazione. Dico agli amici della sinistra che la sicurezza non è un argomento di destra. Me lo hanno detto quando ero candidato a Roma, quando parlavo di decoro urbano mi davano del fascista. Decoro urbano e sicurezza proteggono le persone fragili non le persone che vivono in quartieri di lusso".

"Dal 2023 cominciamo a essere misurati sull'implementazione del Pnrr – ha aggiunto – Se no ci tagliano i fondi. A oggi, di questo Pnrr di cui non sembra interessarsi più nessuno, mancano 431 obiettivi. Dobbiamo modificare sostanzialmente il reddito di cittadinanza. Dobbiamo sostenere chi non può essere collocato. Ma chi rifiuta un'offerta di lavoro deve perdere il sussidio, ma servono le agenzie private per il lavoro. Basta bonus. Siamo nettamente contrari a nuovi scostamenti di bilancio per mandare in pensione le persone con Quota 100. Noi proponiamo un patto generazionale. Ricordo che mancano 50mila medici e infermieri. La Sanità è un pilastro di welfare di un Paese in cui cresce l'aspettativa di vita ma crescono anche le malattie croniche".