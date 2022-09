Elezioni 2022, il programma elettorale del Pd di Enrico Letta per le politiche Enrico Letta e il Pd hanno presentato un programma elettorale in vista del voto del 25 settembre, ecco tutti i punti più importanti: dal lavoro all’ambiente, passando per politica estera e scuola.

A cura di Tommaso Coluzzi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni politiche del 2022 in Italia ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Partito Democratico di Enrico Letta ha presentato il suo programma elettorale, in cui ci sono tutte le proposte dei dem per le prossime elezioni del 25 settembre. Il Pd guida la coalizione di centrosinistra, di cui fanno parte anche Europa Verde, Sinistra Italiana, +Europa e Impegno Civico. Nelle scorse settimane si è consumato prima lo strappo con il Movimento 5 Stelle – per via del non voto di fiducia al governo Draghi e la compartecipazione alla caduta dell'esecutivo – poi con Azione di Calenda, che si era alleato con Letta salvo poi ripensarci e stringere un altro accordo con Renzi. Qui c'è il testo in pdf del programma completo del Pd, ma ora vediamo in sintesi i punti salienti delle proposte dem: dall'ambiente al lavoro, passando per la scuola e la politica estera.

Sviluppo sostenibile, transizione ecologica e digitale

Lo sviluppo sostenibile, la transizione ecologica e quella digitale formano il primo dei tre pilastri su cui si fonda il programma del Pd. Nel testo i dem propongono di fisare obiettivi climatici "realistici ma ambiziosi", con strumenti capaci di "garantire una transizione socialmente equa e di rafforzare l'innovazione e la competitività della nostra industria".

L'emergenza climatica è una priorità. Così come il rafforzamento delle imprese, delle start-up e degli artigiani e professionisti. Si parla di ridurre i costi energetici e realizzare investimenti infrastrutturali e di mobilità sostenibile.

Leggi anche Salvini cerca la rimonta nei sondaggi mostrando bambini e migranti in condizioni disumane a Lampedusa

Politiche del lavoro

Il lavoro è il secondo pilastro del programma del Pd: è un tema centrale e l'imperativo è "ridurre i divari". La chiave "dire basta al precariato, al lavoro povero e al lavoro nero". Inoltre le risorse del Pnrr devono essere usate per "rafforzare le politiche attive" e "costruire un Paese nel quale la lotta alle diseguaglianze sociali sappia coniugarsi con la lotta ai mutamenti climatici".

E ancora: "Vogliamo aumentare gli stipendi netti fino a una mensilità in più – si legge nel programma – con l’introduzione progressiva di una franchigia da 1.000 € sui contributi INPS a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati".

Tra le proposte del Pd c'è anche l'istituzione di un salario minimo contrattuale su modello tedesco, l'obbligo di retribuzione per gli stage curricolari e l'abolizione di quelli extra-curricolari, salvo quelli attivati 12 mesi dopo la fine del percorso di studi. E poi incentivo all'apprendistato come ingresso nel mondo del lavoro, applicazione dell'equa retribuzione per lavoratori e lavoratrici e la promozione dello smart working.

Pensioni e reddito di cittadinanza

"Vogliamo garantire regole eque per l'accesso alle pensioni, importi dignitosi e maggiore flessibilità in uscita dal mondo del lavoro a chi è fragile o ha svolto lavori gravosi", si legge nel programma dem. In sintesi: nel 2023 si torna alla legge Fornero, ma bisogna intervenire drasticamente sui lavori usuranti.

Il reddito di cittadinanza, invece, va ricalibrato per evitare di penalizzare le famiglie numerose. Ma viene confermato in larga parte dal Pd, che propone di diminuire a 10 anni il periodo minimo di residenza in Italia per accedervi.

Scuola e università

La scuola deve assumere "centralità come strumento di istruzione, di socializzazione e di emancipazione". Si parla di aumentare gli stipendi agli insegnanti allineandoli alla media europea, ma anche di garantire gli asili nido per chi ha un Isee basso. E poi la costituzione di un fondo nazionale per i viaggi d'istruzione, le gite e il doposcuola. Sempre in base all'Isee il Pd propone anche gratuità di mezzi pubblici e libri di testo. Sull'università viene sottolineata la necessità di potenziare l'edilizia e "consolidare le risorse finalizzate al reclutamento dei docenti universitari".

Politiche fiscali e riforme sulle tasse

"Per attuare il principio costituzionale della progressività fiscale giù le tasse sul lavoro, una mensilità in più a fine anno e rivoluzione digitale nel contrasto all’evasione fiscale", si legge nel programma del Pd. E poi superare l'Irap, l'introduzione di una tassazione agevolata per il secondo percettore di reddito in famiglia e – in generale – "un sistema fiscale equo e progressivo è alla base del nostro patto di cittadinanza – si legge ancora – Le flat tax proposte dalle destre sono propaganda elettorale sulla pelle di chi ha meno: avvantaggiano solo i redditi più alti e sottraggono risorse per il welfare".

Politica estera

Per il Partito Democratico l'Unione europea è insostituibile. "È tempo di una riforma dei Trattati che permetta un salto in avanti istituzionale", come l'abolizione del diritto di veto. "L’Ue di domani dovrà essere una forza di pace e prosperità, equità e progresso, un’Europa sociale e sostenibile, premurosa e coraggiosa". Poi l'allargamento, un nuovo patto di stabilità e di sostenibilità europeo e la vocazione mediterranea. La sicurezza europea deve andare di pari passo con l'integrazione. "Vogliamo rilanciare il ruolo dell’Europa come principale motore di una globalizzazione più equa, fondata su standard sociali e ambientali di alto livello".

Sanità e gestione della pandemia di Covid

"Continueremo a promuovere il diritto alla salute di tutte e di tutti, rafforzando il Servizio Sanitario Nazionale", promette il Partito Democratico. Si parla di un piano straordinario per la salute mentale, ma anche di assunzioni nel Ssn. L'impegno è di dimezzare al 2027 i tempi massimi delle liste d'attesa per esami diagnostici e interventi. E poi il potenziamento dell'assistenza territoriale in tutta Italia.