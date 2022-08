Il programma di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia alle elezioni politiche 2022 Il centrodestra si presenta alle elezioni con un programma comune, ma Giorgia Meloni ha anche pubblicato un documento con le proposte del suo partito in vista del 25 settembre. Vediamo quali sono.

A cura di Annalisa Girardi

Giorgia Meloni ha pubblicato il programma elettorale di Fratelli d'Italia in vista del 25 settembre. La coalizione di centrodestra formata anche da Lega e Forza Italia ha presentato un programma comune per le elezioni 2022, ma ora Meloni ha messo nero su bianco le proposte del suo partito. Fratelli d'Italia continua ad essere il favorito nei sondaggi e Meloni ha affermato di essere pronta a governare anche nel suo slogan di campagna elettorale. Nella premessa del documento si legge:

Nelle pagine che seguono, troverete tutte le informazioni necessarie per conoscere il piano di volo con cui Fratelli d’Italia e il suo presidente, Giorgia Meloni, intendono affrontare il viaggio che il movimento dei patrioti e dei conservatori italiani compirà una volta al governo della Nazione. Non è un mero esercizio retorico o una raccolta di buone intenzioni, ma un progetto vivo e concreto, scaturito da una chiara visione per il futuro dell’Italia. (…) Le elezioni del prossimo 25 settembre saranno decisive. Avremo finalmente l’occasione di chiudere una fase storica sciagurata: quella che in dieci anni ha visto nascere ben sette governi figli di giochi di palazzo fatti sulla testa degli italiani. Una fase storica in cui la sinistra italiana è sempre rimasta nelle stanze del potere, anche in spregio alla volontà popolare.

Ma vediamo quindi cosa c'è nel programma, la cui versione è qui disponibile in formato pdf.

Politiche per la famiglia e la natalità

Il primo punto del programma di Fratelli d'Italia riguarda le politiche per la famiglia e la natalità. Si parla di una progressiva "introduzione del quoziente familiare, cioè di un sistema di tassazione che tenga conto del numero dei componenti del nucleo familiare", dell'aumento degli importi nell'assegno unico, della promozione dei nidi aziendali e di incentivi per l'acquisto della prima casa alle giovani coppie. C'è anche la "piena applicazione della Legge 194 del 1978 sull’interruzione volontaria di gravidanza, a partire dalla prevenzione" e la "istituzione di un fondo per aiutare le donne sole e in difficoltà economica a portare a termine la gravidanza".

Fisco e tasse

Nel programma di FdI si afferma la necessità di costruire un nuovo patto fiscale per l'Italia, che vada oltre la semplice riforma del sistema tributario. Serve, si legge, "una nuova era nei rapporti tra Fisco e contribuenti, ispirata alla reciproca fiducia e al riequilibrio dei rapporti tra cittadini e Stato". Nel concreto, c'è la riduzione della pressione fiscale, l'estensione della flat tax, la detassazione degli straordinari, l'ampliamento della platea di bene a Iva ridotta e la lotta all'evasione fiscale.

Made in Italy

In questa campagna elettorale Meloni ha rilanciato l'idea di un liceo del Made in Italy. Anche nel programma è stata inserita la protezione del marchio e dell'eccellenza italiana in vari ambiti, ma anche la creazione di una grande piattaforma online che possa fungere da vetrina del Made in Italy. E infine, per quanto riguarda la formazione, si parla anche di tirocini e scambi culturali per rafforzare la "conoscenza della produzione italiana di alto livello" e la "promozione delle attività di business orientate verso il mercato estero".

Lavoro e occupazione giovanile

Per quanto riguarda il lavoro, una delle priorità di Fratelli d'Italia è quella di ridurre la tassazione sul lavoro attraverso il taglio del cuneo fiscale. Nel programma si parla anche di sostegno all'occupazione per i più deboli, soprattutto nel Mezzogiorno, e dell'introduzione di un meccanismo fiscale che premi le aziende che più assumono. È inserita la riforma delle politiche attive per il lavoro, il contrasto al lavoro povero e al gender pay gap. Per quanto riguarda i giovani si legge: "Promuovere la formazione e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro: rilanciare, con adeguate tutele, gli strumenti del contratto di apprendistato e dei tirocini; dare effettivo avvio alla riforma degli Istituti Tecnici Superiori; potenziare il sistema dei corsi post diploma di inserimento lavorativo; promuovere la formazione nell’ambito delle discipline Stem, in modo da favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e colmare l’attuale carenza di figure qualificate in tali materie". Sempre in tema di giovani si parla anche del diritto allo sport, all'arte e alla cultura.

Politiche ambientali e transizione ecologica

In tema ambientale, il programma di FdI chiede di aggiornare il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, di combattere la siccità e proteggere i mari. E ancora: difendere gli interessi nazionali nei negoziati in Europa per il pacchetto Fit for 55, piantare alberi per creare delle cinture verdi nelle città, il principio per cui chi più fa la raccolta differenziata, meno paga.

Politiche sull'immigrazione

Per quanto riguarda le politiche migratorie, Meloni rilancia il blocco navale. Nel programma si legge: "Difesa dei confini nazionali ed europei come previsto dal Trattato di Schengen e richiesto dall’Ue, con controllo delle frontiere e blocco degli sbarchi per fermare, in accordo con le autorità del Nord Africa, la trat- ta degli esseri umani; creazione di hot-spot nei territori extra-europei, gestiti dall’Ue, per valutare le richieste d’asilo e distribuzione equa solo degli aventi diritto nei 27 Paesi membri (c.d. blocco navale)".

Presidenzialismo

Nel documento è anche inserito il presidenzialismo: "Riforma presidenziale dello Stato, al fine di assicurare la stabilità governativa e un rapporto diretto tra cittadini e chi guida il governo". E si spiega: "Negli ultimi 20 anni l’Italia ha avuto 11 diversi governi. Una instabilità che ci indebolisce nei rapporti internazionali e che penalizza gli italiani, perché governi che durano così poco non hanno una visione di lungo periodo, ma cercano solo il facile consenso nell’immediato. An- che per questo da decenni l’Italia cresce meno della media europea. L’instabilità politica è anche uno dei principali fattori del nostro declino economico. Assicurare governi stabili, grazie al presidenzialismo, non è una misura astratta: è la più potente misura economica di cui necessita l’Italia".

Politica estera

In politica estera, infine, si parla di una politica estera incentrata sulla "tutela dell’interesse nazionale e sulla difesa della Patria". E ancora: "Pieno rispetto delle nostre alleanze internazionali, anche adeguando gli stanziamenti per la Difesa ai parametri concordati in sede di Alleanza Atlantica. Al fianco dei nostri alleati internazionali nel sostegno all’Ucraina di fronte all’aggressione della Federazione Russa. Rilanciare il sistema di integrazione europea, per un’Europa delle Patrie, fondata sull’interesse dei popoli e capace di affrontare le sfide del nostro tempo".