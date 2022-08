Sondaggi politici elettorali: il centrodestra sfiora il 50%, Letta a un passo da Meloni Il centrodestra sfiora la soglia del 50%: il partito più votato risulta essere quello di Giorgia Meloni, ma Enrico Letta è a un passo. Ecco cosa dicono gli ultimi sondaggi elettorali.

A cura di Annalisa Girardi

Anche gli ultimi sondaggi politici elettorali dell'istituto Tecnè confermano il netto vantaggio della coalizione di centrodestra. Che sfiora la soglia del 50%. Il partito più votato risulta essere quello di Giorgia Meloni, ma Enrico Letta è a un passo. Prima di vedere cosa ci dicono le indagini sulle intenzioni di voto, a poco più di un mese dal 25 settembre, si nota che nell'ultima settimana, secondo la rilevazione di Tecnè, sono diminuiti gli indecisi: lo 0,8% dei partecipanti al sondaggio ha infatti scelto una coalizione per cui votare.

Ma andiamo ad analizzare cosa è emerso dal sondaggio. Di fatto, è stata confermata la tendenza riscontrata anche nelle altre stime. Un netto vantaggio del centrodestra che sfiora la soglia del 50%. Per quanto riguarda il consenso ai partiti, il più votato è Fratelli d'Italia, in testa con il 24,3% e in lieve crescita di 0,1 punti percentuali. Segue vicinissimo, però, il Partito democratico al 23,5%, anche se in calo di 0,3 punti percentuali rispetto all'ultima rilevazione.

Al terzo posto, anche la Lega, registra una lieve flessione. Perde lo 0,1% e scende al 12,9%. È ridottissima anche la distanza tra il Carroccio e Forza Italia, che secondo Tecnè rimane stabile all'11,4%.

A seguire il Movimento Cinque Stelle risulta in crescita questa settimana e, con un incremento di 0,4 punti percentuali, si porta al 10,2%. È il partito che negli ultimi sette giorni ha aumentato maggiormente i propri consensi. Di seguito la convergenza di Azione e Italia Viva, che raccoglie il 4,8%. Invece, l'alleanza di Verdi e Sinistra si piazza al 3,7%. Infine, +Europa, è dato al 2,8%, appena sotto la soglia di sbarramento.