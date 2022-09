Elezioni, il risultato del sondaggio Fanpage.it: vince Fratelli d’Italia, M5s vicinissimo alla Lega Fanpage.it ha realizzato un sondaggio politico elettorale in collaborazione con l’istituto BiDiMedia, a cui hanno risposto 12 mila persone. È l’ultimo che diffondiamo prima dello stop elettorale.

A cura di Annalisa Girardi

L'ultimo sondaggio che pubblichiamo prima dello stop elettorale (nelle due settimane precedenti al voto non è possibile diffondere le intenzioni di voto) è quello realizzato da Fanpage.it in collaborazione con l'istituto BiDiMedia. Hanno risposto alla nostra indagine 12 mila persone, tra il 4 e il 7 settembre 2022. Andiamo quindi a scoprire, in vista delle elezioni del 25 settembre, le percentuali che otterrebbero partiti e coalizioni alle urne e come sarebbero distribuiti i seggi in Parlamento, sia per quanto riguarda i collegi uninominali che quelli plurinominali.

Secondo il nostro sondaggio, realizzato in collaborazione con BiDiMedia, il primo partito sarebbe Fratelli d'Italia, con il 25,3% dei voti. Al secondo posto, due punti percentuali indietro, troviamo il Partito democratico al 23,3%.

La Lega, al terzo posto, si trova oltre dieci punti sotto FdI, alleato nel centrodestra: il Carroccio è infatti dato al 12,3%. Vicinissimo il Movimento Cinque Stelle, che arriva al 12%.

È un testa a testa anche tra Forza Italia al 6,7% e il Terzo polo di Azione e Italia Viva al 6,4%. A seguire, l'unica tra le forze politiche minori a superare la soglia di sbarramento, è l'alleanza tra Verdi e Sinistra al 4,1%.

Sotto questa quota troviamo la lista Per l'Italia con Paragone al 2,5%, +Europa all'1,7%, la lista Noi Moderati all'1,5%, Unione popolare all'1,3% e Impegno civico allo 0,7%.

In totale, quindi, il centrodestra raggiungerebbe il 45,8%, mentre la coalizione di centrosinistra resterebbe ferma al 29,8%. Per sapere che tipo di alleanze si faranno dopo il voto, bisognerà aspettare l'esito delle elezioni. Se il centrosinistra si alleasse con il Terzo polo e con il M5s potrebbe raggiungere il 48,2% ed essere quindi competitivo sul centrodestra. Ad oggi, però, non c'è alcuna intesa tra queste forze politiche.

Per quanto riguarda la composizione di Camera e Senato, secondo l'esito del sondaggio di Fanpage.it e BiDiMedia il centrodestra otterrebbe 247 seggi a Montecitorio e 123 a Palazzo Madama, contro i rispettivamente 94 e 47 del centrosinistra. Il M5s avrebbe invece 31 seggi alla Camera e 17 al Senato. Italia Viva e Azione ne otterrebbero 17 alla Camera e 7 in Senato.

L'affluenza è calcolata al 66%. Emerge comunque un 22% di indecisi, di cui il 9% non sa che partito votare ma è sicuro della coalizione, mentre il 7% non ha proprio idea di che coalizione votare. Il 3% non ha ancora deciso se si recherà alle urne o meno.