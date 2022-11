Melissa Satta a Goal Deejay in total black: osa con minidress in velluto e calze a rete Il velluto è il must have del guardaroba della stagione fredda. Melissa Satta ha seguito il trend del momento nella scorsa puntata di Goal Deejay.

A cura di Giusy Dente

Melissa Satta in Philosophy di Lorenzo Serafini

Da venerdì 30 settembre Melissa Satta è tornata in tv, per la gioia dei suoi fan. L'ex velina è per il secondo anno consecutivo alla conduzione della rubrica settimanale Goal Deejay, programma dedicato non solo agli appassionati di calcio e sport, ma anche a quelli di musica. Questo ruolo le permette di incontrare, puntata dopo puntata, tantissimi ospiti diversi. Il 18 novembre, per esempio, in studio è entrata Myss Keta. La padrona di casa l'ha accolta con un look total black di velluto.

Melissa Satta sempre al passo con le tendenze

Da appassionata di moda, Melissa Satta ama stare al passo con le tendenze e sfoggiare sempre look alla moda, rispecchiando però sempre il suo stile. L'ex velina sa passare con disinvoltura dal tailleur casual all'abito da sera, calibrando la voglia di comodità col desiderio di sentirsi sexy e femminile nelle grandi occasioni. Basta dare un'occhiata ai suoi social, dove condivide soprattutto momenti di vita professionale tra completi colorati, blazer over, minidress scintillanti, sinuosi abiti da sera con dettagli preziosi. Alla serata evento ATP Finals Dinner Show ha incantato i presenti con un vestito da sirena e preziosi gioielli di diamanti.

Melissa Satta in Philosophy di Lorenzo Serafini

A Goal Deejay sta puntando su outfit trendy sempre diversi: ha debuttato all'insegna del latex con gonna dal maxi spacco e crop top e ha proseguito in total denim. Sono entrambe due tendenze dell'Autunno/Inverno 2022-23: non solo ci vestiremo di jeans dalla testa ai piedi, ma dando un'occhiata alle passerelle sembra domineranno proprio tessuti rock come pelle e latex. Ma a Melissa Satta non è sfuggita un'altra tendenza gettonatissima alle sfilate,tra le preferite delle celebrities al momento e molto amata anche nel mondo royal: il velluto.

Melissa Satta in Philosophy di Lorenzo Serafini

Melissa Satta segue il trend del velluto

Il velluto non può mancare nel guardaroba dell'autunno-inverno: è il tessuto perfetto per dare un tocco glamour ed elegante a tubini, giacche e tailleur, ma a prova di freddo. Anche quest'anno tutte le Maison lo hanno inserito nelle loro collezioni, confermandolo un must-have. Lo ha scelto per Goal Deejay anche Melissa Satta. La conduttrice ha puntato su un minidress Philosophy di Lorenzo Serafini. L'outfit è della stylist Samanta Pardini.

in foto: abito Philosophy di Lorenzo Serafini

L'abito corto in velluto stretch presenta delle originali e morbide arricciature frontali, che disegnano e avvolgono la silhouette, spalline rigide accentuate e un elegante inserto in pizzo con pois floccati sul décolleté. Quest'ultimo è il dettaglio che dona sensualità al look. Costa sul sito ufficiale della Maison 520 euro. L'ex velina lo ha abbinato a un paio di collant a rete e stivaletti in pelle nera con tacco alto a spillo. Il make-up di Manuela Rosignoli e l'acconciatura di Giuseppe Sestito hanno dato il tocco finale per completare il tutto: capelli con onde morbide sulle lunghezze e trucco naturale con focus sugli occhi. Il risultato è un look glamour e femminile.