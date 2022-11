Eleganti anche con il primo freddo: le giacche in velluto sono la tendenza dell’autunno Quest’anno dimenticatevi i soliti piumini imbottiti e le trapunte cerate: le passerelle Autunno/Inverno 2022-23 ci stupiscono con eleganti giacche in velluto lunghe e corte.

A cura di Beatrice Manca

Moschino, Elie Saab, Ermanno Scervino

Dopo un ottobre eccezionalmente caldo, in tutt'Italia le temperature si sono abbassate. Tra temporali e vento, l'autunno è entrato nel vivo, facendoci venire voglia di cioccolata calda, castagne arrosto e caminetto accesso. Insomma, è ora di tirar fuori dall'armadio cappottini e giacche pesanti. Dimenticatevi però i soliti piumini imbottiti e le trapunte cerate: da Giorgio Armani a Burberry, le passerelle ci stupiscono con eleganti giacche in velluto, lunghe o corte, ma sempre con la morbidezza lucente che caratterizza il velluto.

Il velluto è la tendenza per le giacche dell'Autunno/Inverno 2022-23

È l'eterno dilemma della stagione fredda: si può essere eleganti senza battere i denti tutta la sera? Le passerelle Autunno/Inverno 2022-23 hanno la soluzione: una giacca in velluto, morbida e colorata. I brand la propongono in ogni taglio, forma e colore, dal blazer al piumino, dalla camicia ‘over' al cappotto, per adattarsi a ogni stile e a ogni occasione.

La giacca in fustagno di Burberry

Burberry rilancia la giacca di fustagno country-chic, dal taglio morbido e maschile, mentre Emporio Armani propone il blazer in velluto come alternativa sofisticata alla giacca. Ma il taglio che più esalta questo tessuto prezioso è il cappotto lungo, magari da legare in vita con la cintura e sentirsi dandy moderni.

Il soprabito in velluto di Giorgio Armani

A proposito di dandy: Elie Saab propone la sua versione della giacca da camera, mentre Moschino, Aspesi e Ermanno Scervino fanno sfilare addirittura piumini e giacconi imbottiti in velluto lucente.

Il piumino in velluto di Ermanno Scervino

Come indossare la giacca in velluto per la moda dell'autunno 2022

C'è un elemento che accomuna tutte le giacche in velluto viste in passerella: i colori accesi, che fanno risaltare la particolare foggia di questo tessuto. Se amate i look casual, scegliete un blazer o una camicia di fustagno a costine, da indossare sopra felpe e jeans quando l'aria inizia a farsi pungente, o da stratificare su gonne plissé e camicie a quadri. Con l'avvicinarsi dell'inverno invece ameremo i piumini e le giacche trapuntate in velluto, da indossare anche la sera sui minidress, in alternativa al cappotto. Prima di innamorarvi di queste giacche, una sola avvertenza: vietato indossarle sotto alla pioggia!