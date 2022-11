È l’autunno del total denim, Melissa Satta segue il trend con gonna a vita alta e giacca corta Melissa Satta è tornata alla conduzione di Goal Deejay, dove sta sfoggiando in ogni puntata look trendy e alla moda.

A cura di Giusy Dente

Melissa Satta in Alessandro Vigilante

Venerdì 30 settembre è ricominciata la rubrica settimanale Goal Deejay, dedicata agli appassionati di calcio e musica. Alla conduzione di questa 14esima edizione c'è, per il secondo anno consecutivo, Melissa Satta. L'ex velina per l'esordio ha puntato su un sexy completo in latex colorato; puntata dopo puntata sta continuando a scegliere outfit uno più alla moda dell'altro.

È l'autunno del total denim

Il must di questo autunno è il total denim. Basta dare un'occhiata alle passerelle. Da Alexander McQueen a Versace, da Kenzo a Dior: le Maison hanno decretato il ritorno di look che spopolavano negli anni Duemila. Ricordate le icone dell'epoca come Justin Timberlake, Christina Aguilera, Britney Spears, Paris Hilton?

Melissa Satta in Alessandro Vigilante

Tutti avevano il guardaroba monopolizzato dal denim, in ogni sua forma: pantaloni strappati, minigonne a vita bassissima, gilet sfrangiati, persino accessori come cappellini e borse. Il trend è tornato prepotentemente di moda: questo autunno vestiremo di denim dalla testa ai piedi. Anche Melissa Satta ha sperimentato il trend a Goal Deejay.

Melissa Satta in Alessandro Vigilante

Melissa Satta segue il trend del momento

Ad un'appassionata di stile e tendenze come Melissa Satta, non poteva sfuggire il trend del denim di questo autunno. In studio, per la puntata di Goal Deejay, ha optato proprio per un abbinamento di questo tipo. Si è affidata alle creazioni dello stilista italiano Alessandro Vigilante.

in foto: stivali Le Silla

Ha indossato: minigonna a vita altissima con piccoli spacchi frontali, giacca corta con revers portata sbottonata, body nero aderente, calze velate scure. Ha completato l'outfit con un paio di stivaletti Le Silla: si tratta del modello Eva, con silhouette a pieghe e tacco a stiletto di 120 mm. Sul sito ufficiale del brand costano 774 euro. L'ex velina ha interpretato il trend del denim in chiave sexy e giovanile.