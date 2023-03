Melissa Satta in versione rockstar, col completo in total denim e gli stivali rosso fuoco Minigonna e giacca in denim con stivali rossi: è l’outfit rock di Melissa Satta per Goal Deejay con ospite Leo Gassmann. Il total look vale oltre 2000 euro.

A cura di Giusy Dente

Melissa Satta in Diesel

In ogni puntata di Goal Deejay, Melissa Satta è in compagnia di un ospite diverso. Il programma (giunto alla 14esima edizione) è rivolto agli appassionati di calcio e musica: gli sportivi si alternano in studio ai cantanti. L'ex velina è al timone per il secondo anno consecutivo. Dopo gli Eiffel 65, Willie Peyote, Le Vibrazioni, la 37enne ha avuto modo di ospitare un giovane artista reduce dal Festival di Sanremo appena concluso: Leo Gassmann. Per l'occasione ha scelto un look da rockstar.

Melissa Satta in total denim

Dopo gli impegni alla Milano Fashion Week, Melissa Satta è tornata negli studi di Goal Deejay. L'ex velina è un'appassionata di moda e quest'anno ha preso parte alla sfilata di Diesel, brand a cui è legata da tempo. Difatti era presente anche al precedente show. Stavolta per l'occasione ha stupito tutti con un hair look diverso dal solito: delle treccine colorate extra long. Negli studi del programma che conduce da due anni ha ospitato Leo Gassmann, 18esimo classificato al Festival di Sanremo 2023 col brano Terzo cuore.

Melissa Satta in Diesel

Per l'occasione l'ex velina è tornata alla sua lunga chioma castana e ha scelto uno dei suoi look preferiti. Tra i must del suo guardaroba ci sono proprio le minigonne. Stavolta ha puntato nuovamente sul suo brand del cuore, di cui indossa spesso le creazioni: Diesel. La scelta è caduta su un outfit trendy e alla moda: il total denim. La tendenza arriva direttamente dalle collezioni Autunno/Inverno 2022-23 delle principali Maison.

Melissa Satta in Diesel

Da Alexander McQueen a Versace, tutti si sono fatti conquistare da questo materiale, così in voga soprattutto negli anni Duemila e tornato prepotentemente alla ribalta per vestirsi dalla testa ai piedi, in un gioco di mix e sovrapposizioni. In particolare Diesel ha eletto il denim a protagonista assoluto. Melissa Satta ha indossato un completo composto da giacca con doppia serie di tasche e minigonna a vita bassa abbinati.

in foto: completo Diesel

Presentano entrambi rifiniture a contrasto colorate e sono caratterizzati da una lavorazione jacquard del monogramma iconico del brand, resa ancora più unica da un lavaggio marmorizzato. La minigonna costa 550 euro, mentre la giacca 950 euro. La conduttrice ha completato l'outfit con una semplice canotta nera usata come sottogiacca, calze velate scure e un paio di stivali rosso fuoco in vernice firmati Paris Texas, con tacco a stiletto. Costano 675 euro (per un totale di 2175 euro). Sono il dettaglio perfetto per dare un tocco ancora più grintoso al look.