Melissa Satta sceglie il denim colorato: sotto la giacca “macchiata” lascia la pancia nuda In primavera il denim di tendenza è colorato. Melissa Satta ha scelto una giacca “macchiata” di giallo, abbinata a crop top che scopre la pancia.

A cura di Giusy Dente

Melissa Satta è entrata in una nuova fase della propria vita, perché l'amore ha nuovamente bussato alla sua porta. La showgirl da diversi mesi fa coppia fissa con Matteo Berrettini e appena possibile lo accompagna nei suoi viaggi, quando si sposta per partecipare a tornei. Sono da poco tornati da Miami, dove il tennista ha gareggiato all'ATP ed era presente anche la 37enne. Rientrata in Italia è tornata al lavoro, che la vede impegnata negli studi Sky di Milano con le registrazioni di Goal Deejay. Nel programma dà sempre il meglio in fatto di look.

Il nuovo look di Melissa Satta

Amore e lavoro vanno a gonfie vele in questo periodo, per Melissa Satta. La conduttrice nonostante sia soddisfatta su entrambi i fronti non è del tutto serena. La sua relazione con Matteo Berrettini viene continuamente criticata: gli haters attribuiscono le ultime deludenti prestazioni del tennista proprio alla presenza di Melissa Satta nella vita dell'atleta. Entrambi hanno chiesto rispetto per questa storia d'amore, rispetto nei confronti di due giovani che vogliono vivere un sentimento.

Proprio la modella si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social in cui ha denunciato il sessismo e il bullismo di cui è vittima. Mentre cerca di godersi la nuova relazione, la 37enne (da poco festeggiati) sta portando avanti anche gli impegni professionali. È nuovamente al timone di Goal Deejay. Nell'ultima puntata ha puntato su un look (quasi) total black, vivacizzato da una nota di colore.

Leggi anche Melissa Satta e Maddox in versione matchy matchy, con la stessa giacca da quasi 600 euro

giacca Ferrari

Quanto costa la giacca di Melissa Satta

Nell'ultima puntata di Goal Deejay andata in onda su Sky Sport Football, Melissa Satta ha ospitato in studio i Tropea, band reduce dalla partecipazione a X-Factor. Per l'occasione la conduttrice ha scelto un abbinamento monocromatico all'insegna del nero: crop top e un paio di pantaloni leggermente a zampa caratterizzati da spacco sul fondo. Per vivacizzare l'outfit ha scelto una giacca colorata.

Per la primavera il denim colorato è un dettaglio che può fare la differenza. Melissa Satta ha scelto la giacca bomber Ferrari, impreziosita da macchie realizzate con tinture naturali ispirate alla tavolozza di un artista. L'effetto pittorico a "macchie" è ottenuto attraverso un bio-trattamento che genera un effetto irregolare diverso da capo a capo: ogni giacca è quindi unica e diversa dall'altra. Il prezzo sul sito ufficiale del brand è di 1200 euro. La giacca denim colorata sarà il trend della primavera?