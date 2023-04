Melissa Satta e Matteo Berrettini innamorati a Miami: quanto costa l’hotel con vista oceano Melissa Satta e Matteo Berrettini sono stati alcuni giorni a Miami: le foto della showgirl testimoniano la sua presenza in un attico con vista sull’oceano, il più lussuoso dell’hotel.

A cura di Giusy Dente

Matteo Berrettini e Melissa Satta sono la coppia del momento. La frequentazione tra la showgirl e il tennista ha immediatamente monopolizzato il gossip e fatto impazzire i rispettivi fan. I due sono stati spesso paparazzati insieme, ma l'ufficializzazione della love story c'è stata solo il mese scorso: lui era presente alla festa di compleanno di lei. L'ex velina ha celebrato i 37 anni assieme alle persone care e ha voluto con sé il compagno. Il campione nei giorni scorsi è volato a Miami per l'ATP. La fidanzata lo ha raggiunto lì: hanno alloggiato in un hotel esclusivo.

Matteo Berrettini e Melissa Satta a Miami

Matteo Berrettini è stato eliminato da Mackenzie McDonald dall'ATP di Miami: continua la "crisi" del tennista, che ha collezionato alcune sconfitte nei recenti match. Questo calo nelle prestazioni è coinciso proprio con l'inizio della relazione con Melissa Satta, al punto da mettere a disagio lo sportivo per questa eccessiva attenzione mediatica sulla sua vita privata, considerata quasi una distrazione. Lui però ha intenzione di vivere questa storia alla luce del sole, in totale serenità: non vuole che venga considerata un intralcio, perché sta vivendo una bella emozione di cui non vuole privarsi.

Instagram @pelicanhotel

L'ex velina lo ha raggiunto a Miami, dove dopo gli impegni di lavoro i due si sono concessi anche qualche momento di relax. Su un'assolata spiaggia di Miami c'è stato anche il primo selfie di coppia: fino a questo momento non avevano ancora debuttato insieme sui social. Su Instagram la 37enne ha condiviso alcune foto per testimoniare la vacanza: paesaggi paradisiaci, cocktail in spiaggia, bagni in piscina. Ha mostrato anche un dettaglio della sua stanza d'albergo. Ha scelto il Pelican Hotel Miami Beach.

Quanto costa il Pelican Hotel Miami Beach

Melissa Satta ha alloggiato in un'esclusiva struttura originariamente progettata dal team creativo di Diesel e successivamente restaurata. Il prezzo delle camere varia a seconda della posizione, della grandezza e dei comfort: lo spazio più lussuoso è la suite presidenziale posizionata sull'attico con vista sull'oceano: è proprio quella che si vede sul profilo Instagram di Melissa Satta. Sul sito ufficiale dell'hotel, tra le foto della Penthouse One (Owner's Suite) c'è si vede la camera da letto, con lo stesso quadro sul letto e le stesse finestre con vetrate colorate.

www.pelicanhotel.com

Questo attico dispone di una terrazza privata con vista completa sull'oceano e occupa l'intera larghezza dell'hotel. Uno dei comfort che la rendono uno spazio perfetto per il relax è la lussureggiante oasi esterna, un giardino tropicale con lettini e tavolo da pranzo per 8 persone. Questa suite presidenziale è stata descritta come uno degli attici più esclusivi di Miami Beach. Vanta una vasca idromassaggio privata, un acquario tropicale, manufatti art déco originali. È prenotabile direttamente in hotel, dunque online non è disponibile il prezzo. Ma basti sapere che le suite per due persone hanno un costo, per notte, che si aggira tra i 600 e 700 euro a notte. La più costosa è la Suite Executive con Vista Mare, il cui prezzo sale (in questo periodo dell'anno) a oltre 800 euro per una notte.