Melissa Satta in viaggio con Matteo Berrettini: a Miami sfoggia il micro bikini sgambato giallo sole Melissa Satta è volata a Miami per raggiungere il fidanzato Matteo Berrettini. Ne ha approfittato per godersi una giornata in bikini sotto il sole.

A cura di Giusy Dente

Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini. I due sono la coppia del momento e ormai non si nascondono più, sono pronti a vivere la loro relazione alla luce del sole. L'ufficializzazione della love story risale al mese scorso, quando dopo diversi avvistamenti sporadici il tennista ha partecipato alla festa di compleanno dell'ex velina, che ha compiuto 37 anni. È stata la conferma ufficiale che tutti aspettavano. Ora i due si trovano a Miami, dove la showgirl ne ha approfittato per godersi un po' di sole in bikini.

Perché Melissa Satta è volata a Miami

Il tennista ha subito una sconfitta da parte dello statunitense Mackenzie McDonald. Il 26enne è rimasto in Florida in dolce compagnia: lo ha raggiunto la fidanzata Melissa Satta. La coppia è stata avvistata insieme, proprio dopo la gara: si sono concessi una giornata all'insegna dello sport, godendosi una bella corsa all'aria aperta. Poi si sono rilassati con un bagno in piscina. I due sono chiacchieratissimi al momento. Se da un lato i fan sono entusiasti di questa storia d'amore, c'è anche chi attribuisce la crisi del 26enne proprio alla compagna.

Il calo nei risultati e i risultati negativi delle partite, sono stati dagli haters attribuiti alla "distrazione amorosa". Ha replicato lo stesso tennista, che a La Repubblica ha posto fine alle polemiche dicendo: "Sto vivendo un sentimento e trovo irrispettoso definirlo una distrazione professionale. Non ho preso una strada diversa dal tennis. Molti sfogano le frustrazioni su di me, ma mi sveglio con le stesse paure di un qualsiasi giovane di 27 anni. Cerchiamo di giudicarci meno".

Melissa Satta col bikini sgargiante

Arrivano direttamente da Miami, le foto in bikini di Melissa Satta. La showgirl ha messo in pausa gli impegni professionali (attualmente è alle prese con Goal Deejay) ed è volata oltreoceano, per raggiungere il fidanzato. Ha condiviso con fan e follower alcuni scatti in bikini. Si sta godendo il sole della Florida in costume e ha scelto un due pezzi sgargiante. Reggiseno e tanga sono in una vivace nuance giallo sole. Il micro tanga sgambato coi laccetti è un must dei suoi look balneari e lascia scoperti i due piccoli tatuaggi, le stelline sull'inguine super sexy.