Melissa Satta in giacca e cravatta, il look diventa rock con gli shorts di pelle Nuova puntata di Goal Deejay, nuovo look trendy di Melissa Satta: ai formali giacca e cravatta ha abbinato i ben più rock shorts di pelle.

A cura di Giusy Dente

Melissa Satta è ancora al timone di Goal Deejay, sempre in compagnia di ospiti diversi puntata dopo puntata. E non è solo il lavoro, a procedere a gonfie vele. La conduttrice, archiviato il matrimonio con Kevin Prince Boateng e dopo la rottura con Mattia Rivetti, ora sta frequentando Matteo Berrettini. Il tennista era anche presente alla sua festa di compleanno, a conferma del flirt in corso. Dopo aver accompagnato suo figlio Maddox negli studi di Verissimo, per il debutto televisivo, la 37enne è tornata negli studi di Goal Deejey per una nuova puntata del programma, con degli ospiti speciali.

Melissa Satta mixa il look

Gli Eiffel 65 sono stati ospiti di Goal Deejay e si sono esibiti in alcuni dei loro successi. Il programma (giunto alla 14esima edizione) propone proprio un mix di calcio e musica, ospitando anche cantanti oltre che sportivi. Melissa Satta è in squadra per il secondo anno consecutivo e ha gradito moltissimo la presenza della band, scatenandosi sulle loro canzoni. Per l'occasioni ha scelto un outfit originale.

A primo sguardo sembrerebbe un look formale: la tradizionale camicia bianca, la giacca oversize nera, addirittura la cravatta per un ulteriore tocco mannish. Ma portando lo sguardo più in basso, spicca l'abbinamento insolito. La conduttrice ha completato l'outfit non con un paio di pantaloni sartoriali né con una longuette, ma ha "spezzato" con un paio di shorts di pelle, decisamente più rock rispetto alla parte superiore.

Gli shorts sono impreziositi da zip e fibbie color argento, ripreso anche dalla collana. Ha completato il look della puntata con collant scuri e stivaletti con punta e tacco sottilissimo. Ed ecco rivoluzionato il look da ufficio in chiave più grintosa!