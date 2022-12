Melissa Satta col tailleur fluo: anche in inverno sceglie il completo vitaminico Look verde fluo per Melissa Satta, che ha scelto un colore vitaminico per dare un tocco di energia e vitalità a una fredda giornata invernale.

A cura di Giusy Dente

Mentre tutti in questo periodo sfoggiano look natalizi all'insegna dei colori più tradizionali, Melissa Satta ha optato per qualcosa di decisamente più originale. Nessun rosso fuoco o verde prato, niente oro e argento e neppure glitter e paillettes, come si è soliti fare nel periodo delle feste. l'ex velina ha puntato su una nuance vitaminica e fluo.

Melissa Satta sempre trendy a Goal Deejay

Dopo lo stop dei campionati in occasione del mondiale in Qatar, Goal Deejay è tornato alla sua programmazione originale con una puntata speciale interamente dedicata al tennis e agli ultimi eventi della stagione sportiva appena terminata. Il programma ha come sempre Melissa Satta alla conduzione, affiancata per l'occasione speciale da due ospiti: Stefano Meloccaro e il coach dell’Italia Filippo Volandri.

L'ex velina è al timone del programma da tempo, ne è il volto ufficiale e di puntata in puntata è solita stupire i telespettatori con look alla moda sempre diversi, ma ben allineati alle tendenze del momento. Ha debuttato con un coloratissimo completo in latex per poi proseguire all'insegna del total denim, senza tralasciare l'elegante velluto che non stanca mai. Sono tutte e tre tendenze gettonatissime dell'Autunno/Inverno 2022-23, le preferite delle celebrities e le più sfoggiate sui social.

Melissa Satta col tailleur fluo

Ispirata forse dalla puntata speciale a tema tennis, Melissa Satta ha scelto un look in stile "pallina da tennis", che non a caso è l'emoticon usata su Instagram per mostrare a fan e follower il coloratissimo outfit. La conduttrice ha puntato sul verde fluo. Ha scelto un completo oversize composto da pantaloni ampi e blazer mannish doppiopetto con due bottoni e tasche frontali. Il tailleur colorato è un must have del guardaroba invernale per un look grintoso e vitaminico, per non sfoggiare sempre i soliti neri e grigi.

Lo ha abbinato a un top in maglia dello stesso colore, aggiungendo però un tocco di rosa attraverso una camicetta crop abbottonata solo in alto. Ha completato il tutto con un tocco sparkling: delle décolleté color oro tempestate di strass, che donano un po' di luce all'effetto finale. Con questo tailleur Melissa Satta ha portato una ventata di energia capace di riscaldare anche le giornate più fredde.