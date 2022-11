Melissa Satta col tailleur di paillettes: sotto alla giacca indossa la bralette di pizzo Per una serata di gala, Melissa Satta ha scelto l’intramontabile tailleur nero, ma rivisitato in chiave scintillante e con un tocco audace.

A cura di Giusy Dente

To Get There è una fondazione italiana che opera a livello internazionale (con focus particolare in Uganda e in Sudan) a favore dei bambini bisognosi e malati, sostenendoli dal punto di vista scolastico e alimentare, ma anche fornendo per quanto possibile cure alle loro patologie (AIDS, polmoniti, infezioni). In 300 hanno partecipato alla serata di gala organizzata il 18 novembre con lo scopo di raccogliere fondi da destinare all'assistenza. Erano presenti tanti ospiti del mondo della moda, dello spettacolo e dell’imprenditoria, coinvolti in una cena ospitata a Palazzo Parigi da Massimo Leonardelli e Piero Piazzi, che ricoprono rispettivamente i ruoli di presidente e ambassador dell'ente. Dolcenera ha cantato per i presenti, Amanda Lear ne ha approfittato per festeggiare il compleanno e c'erano tra gli altri anche Stefania Rocca, Mara Venier, Eva Riccobono, Marica Pellegrinelli e Melissa Satta.

Melissa Satta in tailleur

L'ex velina dopo l'impegno alla serata evento ATP Finals Dinner Show (a cui ha partecipato con un incantevole abito a sirena blu), è stata invitata anche alla serata di gala organizzata da To Get There. Melissa Satta ha scelto un look scintillante ed elegantemente audace. Ha puntato su un capo must have del guardaroba femminile, l'intramontabile tailleur nero. Il tradizionale completo nel tempo si è dimostrato capace di adattarsi perfettamente alle mode e alle tendenze, rimanendo sempre al passo coi tempi: dai modelli mannish a quelli con la gonna, dal gessato al monocolore, dall'oversize ai modelli aderenti ce n'è davvero per ogni gusto, occasione e fisicità. Le passerelle delle principali Maison hanno confermato che sarà il protagonista delle tendenze Autunno/Inverno 2022-23.

Melissa Satta in total black

Melissa Satta ha scelto l'intramontabile tailleur nero, ma declinandolo in una versione trendy. Il completo giacca-pantaloni è firmato Alberta Ferretti. I pantaloni in tulle sono interamente ricamati con paillettes in tinta, ulteriormente impreziositi da un ramage realizzato con chiffon in seta e perline. La silhouette è extra-long a zampa d'elefante. Sul sito ufficiale della Maison costano 3370 euro.

La 36enne ha aggiunto una giacca anche questa nera, interamente ricoperta di micro paillettes, portata sbottonata e con bralette in evidenza. Ha scelto lingerie di pizzo ton sur ton per dare un tocco audace al tutto. L'intimo in vista è la tendenza del momento, la più gettonata tra le celebrities, che amano dare questo tocco provocante anche all'outfit più classico, magari con un reggiseno gioiello. Impossibile passare inosservate.