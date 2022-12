Melissa Satta cambia look: capelli scalati con sfumature caramello in vista del Natale Melissa Satta ha stupito i fan con un nuovo hair look: capelli scalati con sfumature color caramello.

A cura di Giusy Dente

Melissa Satta ha sorpreso i fan con un inaspettato cambio look. L'ex velina mora ha dato una rinfrescata alla chioma, in vista delle feste, optando per qualcosa di più leggero, sia come taglio che come colore. Ha mostrato il risultato finale sui social, condividendo un post su Instagram con fan e follower.

La trasformazione di Melissa Satta

Ai capelli scuri, Melissa Satta è sempre rimasta fedelissima nel tempo. E non potrebbe essere altrimenti, visti i suoi esordi nel mondo dello spettacolo proprio in qualità di "velina mora" di Striscia la Notizia! Ha ricoperto questo ruolo all'interno del tg satirico per ben tre edizioni, affiancata prima da Thais Souza Wiggers e poi da Veridiana Mallmann, le due "veline bionde". La sua carriera si è sviluppata poi in tv attraverso diversi programmi: attualmente è il volto di Goal Deejay.

Coi capelli ha giocato molto, senza eccessivi stravolgimenti: ha sperimentato la frangia a tendina, il taglio scalato, le extension extra long, passando dal castano scuro ai riflessi biondi. L'unico "colpo di testa" più eccentrico è stato durante la quarantena, quando ha azzardato una tintura rosa fai da te!

Melissa Satta cambia hair look

Per il nuovo hair look, Melissa Satta ha puntato su qualcosa di meno drastico del rosa, stavolta. Si è recata nel salone milanese di Aldo Coppola per dare un rinfrescata alla chioma. "Restauro prima delle vacanze" ha scritto nelle Instagram Stories. Ha scelto un taglio scalato: ha lasciato inalterata la lunghezza, aggiungendo però delle ciocche più corte che incorniciano il viso. Nuovo anche il colore, decisamente più chiaro del castano precedente, con calde sfumature caramello che si schiariscono passando dalle radici alle punte. Promosso o bocciato, il look per le feste natalizie?