Tina Kunakey a Cannes con treccine afro e guanti da diva: il red carpet di coppia con Vincent Cassel Ieri al Festival di Cannes si è tenuta la prima del film Crimes Of The Future e tra le star invitate sul red carpet c’erano anche Vincent Cassel e Tina Kunakey. È stata soprattutto la modella ad attirare tutti i riflettori su di sé, spopolando con un look verde e una nuova acconciatura.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Cannes 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continua la 75esima edizione del Festival di Cannes e fino al 28 maggio sono moltissimi i registi di fama internazionale che presentano i loro film in anteprima mondiale. Ieri sera si è tenuta la prima di Crimes Of The Future e, come da tradizione, il red carpet è stato invaso dalle star. Dopo che nel pomeriggio a incantare il pubblico era stata Naomi Campbell col suo abito di piume, in serata sono stati Tina Kunakey e Vincent Cassel ad attirare tutti i riflettori su di loro. I due sono apparsi innamoratissimi ed eleganti, hanno sfilato mano nella mano, non esitando a scambiarsi baci ed effusioni in pubblico. La modella, in particolare, è riuscita a incantare con il suo outfit da diva: ecco chi ha firmato l'abito verde.

Chi ha firmato l'abito verde di Tina Kunakey

La vera protagonista del red carpet di coppia è stata Tina Kunakey. La modella è apparsa splendida in un lungo abito verde mela, un completo strapless e fasciante, con la gonna che cade sinuosa sul pavimento e un maxi strascico sul lato posteriore. A completare il tutto sono stati un paio di guanti al gomito in total white in pieno stile diva hollywoodiana. Chi ha firmato il total outfit? Pierpaolo Piccioli, il direttore creativo di Valentino, che per la moglie di Vincent Cassel ha scelto uno dei look della collezione Anatomy of Couture Primavera/Estate 2022. I sandali in tinta col tacco a spillo e i laccetti intorno alla caviglia erano invece firmati da Amina Muaddi.

Tina Kunakey in Valentino Couture

Il look di Vincent Cassel sul red carpet

A rendere la Kunakey quasi irriconoscibile è stata l'acconciatura: niente ricci vaporosi o pieghe extra lisce, questa volta ha puntato su delle treccine afro, mettendo in risalto gli impeccabili lineamenti del viso e gli orecchini di diamanti che hanno arricchito il look. Per quanto riguarda Vincent Cassel, questo ha scelto un classico completo su misura in total black, lo ha abbinato a una camicia bianca e a una originale cravatta che sembra essere ricamata all'uncinetto. Fazzoletto nel taschino, capelli tirati all'indietro e occhiali da sole scuri: l'attore ha dato l'ennesima prova di essere un vero e proprio divo. Tra baci, abbracci ed effusione, i due non sono forse la coppia più dolce del Festival di Cannes?