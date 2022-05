Carla Bruni incanta a Cannes: è regina di eleganza in nero e con i diamanti Carla Bruni ha partecipato ai Women in Motion Awards che si sono tenuti a Cannes nelle ultime ore e per l’occasione ha puntato sul total black. In nero e con i diamanti ha dimostrato di essere icona di eleganza senza tempo.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Cannes 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si sta svolgendo la 75esima edizione del Festival di Cannes e come ogni anno sono moltissime le star volate in Francia pur di prendere parte all'evento cinematografico. Al di là dei red carpet giornalieri che anticipano le prime dei film, la città viene invasa da feste, premiazioni e manifestazioni a tema e ovunque è un trionfo di eleganza e glamour. L'ultima ad averlo dimostrato è stata Carla Bruni che, in occasione dei Women in Motion Awards Photocall ha dato il meglio di lei in fatto di stile: in nero e con dei diamanti scintillanti al collo ha dimostrato di essere un'icona fashion senza tempo.

L'abito sottoveste di Carla Bruni

I look total black sono simboli di raffinatezza e di classe senza tempo e Carla Bruni sembra averlo capito bene, visto che a Cannes sta puntando quasi esclusivamente sul nero. Per il photocall dei Women in Motion Awards si è affidata alla Maison Saint Laurent, che ha firmato per lei un delizioso abito sottoveste, un modello con le spalline sottili e dei drappeggi lungo tutta la silhouette. Ad arricchire l'outfit con un tocco scintillante è stato il maxi collier tempestato di diamanti di Bvlgari. A renderla ancora più bella, però, non poteva che essere il sorriso smagliante che ha sempre stampato sulle labbra.

Carla Bruni in Saint Laurent

Carla Bruni sul red carpet in total black

Quella ai Women in Motion Awards non era la prima volta di Carla Bruni in nero a Cannes. Se per il debutto di qualche giorno prima aveva brillato con un abito sottoveste ricoperto di paillettes lilla, domenica ha scelto solo e unicamente il total black. Ha infatti partecipato anche alla prima del film Forever Young (Les Amandiers), sfoggiando un sinuoso abito drappeggiato sempre di Saint Laurent con la gonna lunga, le maniche lunghe e la scollatura generosa. I gioielli di diamanti, invece, sono rimasti gli stessi, così come l'acconciatura sciolta e fluente. In nero la modella non è forse una vera e propria icona di eleganza?

Leggi anche Cannes 2022, Valeria Bruni Tedeschi tra amore tossico e teatro nel film da regista Les Amandiers