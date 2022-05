Emily Ratajkowski debutta a Cannes con la frangia: seduce in abito trasparente con maxi spacco Emily Ratajkowski al Festival di Cannes ha sfilato sul red carpet con un sensuale abito nero trasparente, con spacco e ampia scollatura.

A cura di Giusy Dente

Emily Ratajkowski in Miu Miu indossa sandali Jimmy Choo e gioielli Chopard

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Cannes 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lunedì 23 maggio al Festival di Cannes è stato il giorno dell'attesa proiezione di Crimes Of The Future, l'horror di David Cronenberg in concorso. L'intero cast era presente e ha sfilato sul red carpet, compresi il regista e gli attori protagonisti Léa Seydoux, Viggo Mortensen, Kristen Stewart. Hanno preso parte alla proiezione tante celebrities, tra cui Tina Kunakey assieme al marito Vincent Cassel, Sharon Stone, Maggie Gyllenhaal e la modella Emily Ratajkowski. Per lei non è la prima volta alla kermesse: c'era stata anche nel 2017, quando aveva sfilato con un abito nero trasparente in pizzo. Anche quest'anno ha optato per una scelta di stile simile.

Emily Ratajkowski sfila a Cannes

Quello di Emily Ratajkowski è un nome di spicco all'interno del fashion system. La sua carriera di modella è esplosa in fretta e l'ha portata a lavorare, anno dopo anno, coi migliori brand di fama mondiale. Il debutto in passerella risale al 2015, anche se aveva già all'attivo copertine e apparizioni in diversi video musicali (in particolare quello controverso di Blurred Lines, singolo di Robin Thicke, T.I. e Pharrel Williams). Quell'anno sfilò in occasione della settimana della moda di Parigi per Miu Miu. A questa Maison è dunque particolarmente legata e difatti è quella che ha scelto per il grande momento di Cannes, un'occasione sicuramente importantissima, che meritava un look speciale.

Emily Ratajkowski in Miu Miu indossa sandali Jimmy Choo e gioielli Chopard

Emily Ratajkowski in total black

La modella per sfilare sul prestigioso tappeto rosso di Cannes ha scelto un look total black. Questa è una scelta frequente, quando partecipa a occasioni di gala. Era vestita di nero anche questa estate all'evento benefico organizzato da LuisaViaRoma, ma anche ai Film Independent Spirit Awards 2020 e ai Golden Globe 2018 (qui con un outfit da vera vampira).

Emily Ratajkowski in Miu Miu indossa sandali Jimmy Choo e gioielli Chopard

Quello di Cannes 2022 è un aderente abito lungo trasparente in pizzo, con maxi spacco posteriore e ampia scollatura, bretelline sottili e cintura di pelle sotto al seno. La modella lo ha abbinato a un paio di sandali open toe con plateau e cinturino alla caviglia, dal tacco vertiginoso sottilissimo: sono il modello Max di Jimmy Choo. Stavolta ha sostituito la piega extra liscia con cui l'avevamo vista di recente con una chioma leggermente mossa, aggiungendo anche la frangia, un tocco che ha sperimentato già altre voltenel corso degli anni. Make-up molto soft e naturale, con labbra nude in primo piano.

Emily Ratajkowski in Miu Miu indossa sandali Jimmy Choo e gioielli Chopard

Immancabili, per un look elegante e glamour come il suo, dei gioielli preziosi. Ha scelto anelli e orecchini Chopard, la Maison di alta gioielleria che sta accompagnando sul red carpet moltissime celebrities del Festival, per esempio Eva Longoria (un choker anni Novanta), Julia Roberts (madrina proprio del premio Chopard), Amelia ed Eliza Spencer (illuminate da diamanti e smeraldi). Sul tappeto rosso di Cannes è gara di stile e Emily Ratajkowski, col suo look sensual, è riuscita a imporsi.