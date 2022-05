Amelia ed Eliza Spencer regine di stile a Cannes: vestono coordinate in nero con i cristalli Ieri sera al Festival di Cannes si è tenuta la prima del film Top Gun: Maverick e tra le star che hanno sfilato sul red carpet c’erano anche Amelia ed Eliza Spencer. Le due sorelle si sono vestite in coordinato, dando prova di essere vere e proprie regine di stile.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Cannes 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È partita la 75esima edizione del Festival di Cannes, fino al prossimo 28 maggio saranno moltissimi i registi che presenteranno i loro nuovi lavori in anteprima mondiale. Martedì sera si è tenuto il red carpet inaugurale e, come da tradizione, è stato invaso dalle star che si sono sfidate a colpi di stile. Ieri è stato il turno del film Top Gun: Maverick e, al di là del protagonista Tom Cruise, a fare scalpore sono state le numerose celebrities che hanno partecipato all'evento, da Adriana Lima col pancione a Khaby Lame col gilet "digitale" che proiettava i suoi video. Non è mancato un tocco "regale": a sfilare sul tappeto rosso c'erano anche Amelia ed Eliza Spencer, che hanno dimostrato ancora una volta di essere indiscusse regine di eleganza.

Amelia Spencer in total black a Cannes

Amelia ed Eliza Spencer sono ormai le "prezzemoline" degli eventi mondani internazionali e riescono sempre a incantare con il loro stile regale quando sfilano su un red carpet. Per il Festival di Cannes 2022 hanno puntato tutto su dei look coordinati firmati Alberta Ferretti, stilista che è riuscita a mettere in risalto il loro animo principesco e la loro innata raffinatezza. Amelia ha puntato sull'eleganza senza tempo del total black indossando un abito monospalla in in organza plissé drappeggiata, con le ruches sulla scollatura e la gonna ampia. Per completare il tutto ha scelto una coda di cavallo alta e tirata, così da mettere in risalto i maxi orecchini di diamanti e smeraldi di Chopard.

Amelia ed Eliza Spencer in Alberta Ferretti

Eliza Spencer brilla sul red carpet

Anche Eliza Spencer al Festival di Cannes 2022 ha optato per un outfit total black ma nella sua scelta di stile non sono mancati i dettagli scintillanti. Ha infatti indossato un abito lungo a colonna (sempre di Alberta Ferretti) caratterizzato da profondo spacco laterale, scollo all'americana e cut-out sulla schiena. La sua particolarità? I ricami di paillettes e cristalli silver all-over. Ha abbinato il vestito a un paio di sandali gioiello, un modello nero di Pollini ma tempestato di applicazioni di strass, e a dei pendenti di diamanti di Chopard. A differenza della sorella ha preferito tenere i capelli sciolti e fluenti, anche se tirati all'indietro. Insomma, Eliza e Amelia sono delle vere e proprie regine di stile e a Cannes ne hanno data l'ennesima prova.

Leggi anche Alessandro Borghi irriconoscibile a Cannes: sfila sul red carpet col ciuffo e il maxi papillon